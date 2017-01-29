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«Фонд Бориса Немцова» запустил программу поддержки политэмигрантов

  • 29.01.2017, 20:56
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Борис Немцов

Стипендиальная программа призвана поддержать людей, которые и в эмиграции продолжают участвовать в общественно-политической жизни РФ.

Благотворительная организация «Фонд Бориса Немцова за свободу» запустила в 2017 году стипендиальную программу для поддержки политических эмигрантов из России. Она направлена на людей, которые «продолжают и в эмиграции свою правозащитную или политическую работу для России», - заявила dw.com основатель Фонда Жанна Немцова.

Первыми стипендиатами стали Дженни Курпен и Мария Ноэль. Курпен - в прошлом независимый журналист, координатор организации Human Corpus - была вынуждена уехать из России вместе с активистом «Другой России» Алексеем Девяткиным из-за преследования в рамках «болотного дела». После неудачной попытки получить убежище в Украине, в 2013 году получила в Финляндии статус беженца в рамках процедуры Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Мария Ноэль - российский журналист, правозащитник, автор проекта «Тюремные дети». Она родила ребенка, находясь в СИЗО по обвинению в экономическом преступлении, и воспитывала его в исправительной колонии. Вынуждена была бежать из России в 2015 году после неоднократных попыток отнять у нее младшего ребенка. Сейчас проживает во Франции.

Каждая стипендия направлена на полугодовую поддержку исследований и мониторинга актуальной политической ситуации в России. Результаты мониторинга будет публиковаться на сайте фонда.


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