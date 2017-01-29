Как спаслись предки зятя Дональда Трампа из Новогрудского гетто 1 29.01.2017, 22:58

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Лишь около 50 человек из более чем 20 тысяч спаслись из Новогрудского гетто.

В том числе предки Джареда Кушнера — зятя Дональда Трампа. ТАСС рассказывает историю гетто.

«В ночь Рош-а-Шана 1943 года 250 евреев — все, кто остался в живых из населения когда-то 20-тысячного города, убежали через тоннель, который они вырыли под забором... Брат моей бабушки был убит... Моя бабушка спряталась в лесу, где присоединилась к партизанскому отряду Бельских. Мой дед три года жил в норе в лесу, прячась от всех и замерзая в этой норе в русскую зиму. В настоящей норе, которую он вырыл сам», — так Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, описывал историю своей семьи.

Так он пытался защитить своего тестя, которого во время предвыборной кампании обвинили в антисемитизме. И так в США и в мире многие узнали о существовании Новогрудского гетто в Беларуси. Его история — одна из страшных страниц Холокоста. В 1941–1943 годах здесь уничтожили более 20 тысяч евреев из Новогрудка и ближайших городов. Выжить удалось немногим. В самом Новогрудке до войны жило 6000 евреев, после освобождения его советскими войсками в 1944-м в живых осталось только 50.

«Мы живы, и это чудо. Мы выжили в лагерях, в гетто, в лесах... В нашей семье было почти 200 человек, а выжили только я, мой отец, одна родная сестра и две двоюродные», — рассказывала в своих послевоенных воспоминаниях Рая Кушнер, бабушка Джареда Кушнера. Сбежав из гетто, Рая попала в партизанский отряд, где встретила своего будущего мужа Иосифа. После войны они эмигрировали в США, наладили жизнь, создали успешный бизнес. Один из их сыновей — Чарльз (отец Джареда) — стал миллиардером. Никто в семье не забыл, какие ужасы они пережили во время войны.

Барак, где жили узники Новогрудского гетто

«Стремление жертв Холокоста и их потомков сохранить память о трагедии минувшего исходит из традиции еврейского народа, но сегодня это еще значит противостоять современным неонацистам и ревизионистам истории, к сожалению, с этим мы сегодня сталкиваемся», — рассказывает Тамара Вершицкая, краевед и создатель Музея еврейского сопротивления в Новогрудке.

Уже много лет она собирает документальные свидетельства и воспоминания тех, кто прошел через страшные годы оккупации и геноцида и остался в живых, примкнув к партизанскому сопротивлению.

Сегодня они практически все живут за рубежом. Со многими краевед встречалась в Израиле, Англии, США. «География широкая, можно сказать, весь мир», — отмечает Вершицкая.

Фотография семьи Кушнер

Давно она поддерживает отношения и с Чарльзом Кушнером.

Кушнеры не забывают о Новогрудке

Чарльз и его жена неоднократно бывали в Новогрудке со своими внуками. «В последний раз они приезжали летом 2016 года, Чарльз собирается посетить город и в будущем году. Он хочет привить подрастающим внукам трепетное отношение к истории их семьи, донести, откуда их предки, через что прошли, прежде чем добились благополучия», — рассказывает Вершицкая.

В полном составе семью Кушнеров ждут в Новогрудке летом будущего года на открытие мемориального комплекса в память об узниках гетто, который появится рядом с музеем. Здесь готовы принять и самого Дональда Трампа, такое письмо-приглашение уже отправлено. «Я думаю, это может случиться. Иванка (дочь Трампа) и Джаред точно собирались здесь побывать», — сказала Вершицкая.

Именно Чарльз и Джаред Кушнеры обещают профинансировать создание будущего мемориала. Это будет стена памяти на месте Новогрудского гетто с именами погибших при побеге. «Фонд Кушнеров планирует выделить на этот проект до $60 тысяч долларов», — говорит Вершицкая. Чарльз Кушнер ранее дважды перечислял деньги в Музей еврейского сопротивления.

Акт сопротивления смерти

На протяжении пятисот с лишним лет в Новогрудке, городе с тысячелетней историей, жили многие поколения евреев. В годы Великой Отечественной войны Холокост фактически уничтожил местную еврейскую общину. 8 декабря прошлого года Новогрудок отметил скорбную дату — 75-летие первого массового расстрела евреев.

Как свидетельствуют историки, для 4500 человек этот день стал последним. Их расстреливали группами по десять человек. Перед расстрелом людей заставляли раздеться, одежду затем продавали и раздавали жителям. В Новогрудском гетто было четыре массовых расстрела, последний — в мае 1943 года.

Оставшиеся в живых видели, как убивали их близких. Они знали, что тоже были обречены на смерть, и стали рассматривать возможности побега. Они сделали подкоп под стенами бараков и забором гетто. Копали всем, что имелось: ложками, гвоздями, железками. Вход в него прятали под откидными нарами. Из 250 бежавших спастись удалось не всем. Оставшиеся в живых после побега ушли в глубокий лес, где их нашли партизаны из отряда Тувии Бельского.

Одна из ложек, которыми узники Новогрудского гетто копали туннель для побега

«Голодные, больные и изможденные, они четыре месяца рыли спасительный туннель, сумев выбраться, совершив самый массовый, самый успешный побег за всю историю еврейских гетто и концлагерей», — рассказывает Вершицкая.

В музее воссоздали обстановку, которая была в бараке: трехэтажные нары, где на каждого человека приходилось всего 65 см пространства, — к ним теперь прикручены таблички с фамилиями — одежда узников, буханка плохого хлеба с мусором, вилка с обломанными зубьями и ложка, которыми рыли лаз недалеко от входа в барак. Многое, что сегодня известно о страшных событиях, происходивших в лагере смерти, было восстановлено благодаря воспоминаниям бывших узников.

Здесь живет их история

Музей еврейского сопротивления в Новогрудке открылся в 2007 году на месте бывшего воеводского суда, где находилось гетто для евреев. На открытие приезжали сразу десять представителей семьи Кушнеров. «Лея Кушнер (родная сестра Раи) приложила невероятные усилия, чтобы добраться сюда, и не могла она не посетить могилу, место, где расстреляна ее мама. А у бабушки больные ноги, и тогда двое внуков взяли коляску и подняли к этому памятнику», — вспоминает Вершицкая.

Два жилых помещения в бывшем бараке были реконструированы по воспоминаниям Джека Кагана, проживавшего в Лондоне, тоже узника гетто. По его чертежам был создан макет всей территории гетто. Кроме того, по его инициативе в городе возведены три памятника на местах массовых расстрелов евреев, на которых текст написан на трех языках (белорусском, иврите и английском).

Макет Новогрудского гетто на Кореличской (ныне Минской) улице в экспозиции Музея еврейского сопротивления

«Джек предполагал, что сюда будут приезжать люди из разных стран. А музей этот должен был появиться, у этих людей должен быть дом, и он здесь — это Музей еврейского сопротивления, где живет история их семей, — сказала Вершицкая. — Когда умер Джек, я пообещала, что продолжу его дело».

«Особый акцент сделан на еврейском сопротивлении в этих краях. Экспозиция рассказывает и о самом многочисленном еврейском партизанском отряде на территории оккупированной Европы под командованием Тувии Бельского, который действовал в составе советского партизанского движения, о местных жителях, помогавших евреям пережить Холокост», — рассказала Вершицкая.

Весной 2014 года у музея заложили Сад справедливости и милосердия. На средства Чарльза Кушнера в саду были установлены памятные таблички с именами новогрудчан, которые помогали узникам гетто, спасая евреев от расправы. Официальный статус праведников народов мира имеют семь местных жителей, сообщила Вершицкая, это белорусы и поляки, но тех, кто спасал в Новогрудке евреев, гораздо больше. «Нам уже известно порядка 30 историй спасения, среди них, к примеру, о поляке-новогрудчанине, который сберег дневник, написанный перед смертью узником гетто; этого человека мы тоже отметили», — рассказала она.

Сад справедливости и милосердия в Новогрудке

27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, кадеты местной школы зажгли лампады в местах массовых расстрелов новогрудских евреев, в школах организованы уроки скорби и памяти.

Местом памятных мероприятий стал символ катастрофы белорусского еврейства — Минский мемориальный комплекс «Яма», созданный также на месте гетто, одного из крупнейших в Европе. Рядом с ним открыта Аллея праведников народов мира.

Известно, что уже более 800 граждан Беларуси, проявивших мужество при спасении евреев, удостоены этого почетного звания. Это самое большое количество праведников народов мира в Европе в соотношении со всем населением страны.