Мюзикл «Ла-ла Лэнд» завоевал главную награду Гильдии продюсеров США 29.01.2017, 21:55

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Победа мюзикла в 28-й ежегодной премии делает его фаворитом в борьбе за «Оскар-2017».

Мюзикл «Ла-ла Лэнд» признан Гильдией продюсеров США лучшим фильмом 2016 года, сообщает Reuters.

Таким образом, победа мюзикла в 28-й ежегодной премии делает его фаворитом в борьбе за «Оскар-2017». Картины, признанные Гильдией продюсеров лучшими, чаще всего побеждают в такой же номинации на «Оскар». Всего «Ла-ла Лэнд» номинирован на 14 премий «Оскар».

Лучшим анимационным фильмом признан «Зверополис», а лучшим документальным «О. Джей: сделано в Америке». Главной телевизионной драмой признан сериал Netflix «Очень странные дела».

«Ла-ла Лэнд» — фильм Дэмьена Шазелла («Одержимость»). В главных ролях — Райан Гослинг («Дневник памяти», «Эта дурацкая любовь») и Эмма Стоун («Магия лунного света», «Бердмен»). Бюджет картины составил $30 млн, сборы в мире $174 млн 152 тыс.

Гильдия продюсеров является одной из ведущих отраслевых организаций, представляющих интересы создателей фильмов и телевизионных сериалов.