закрыть
30 января 2017, понедельник, 9:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

О чем говорить Трампу и Путину

1
  • Виталий Портников, «Радіо Свобода»
  • 29.01.2017, 22:04
  • 2,898
Виталий Портников

Президент РФ не компромисса хочет, он мир разделить хочет.

Телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и России многими украинцами воспринимается как предвестие серьезного поворота в американской внешней политике, свидетельство какого-то нового взаимопонимания между Вашингтоном и Москвой. Мы уже забыли, что предшественник Дональда Трампа, Барак Обама, тоже неоднократно говорил с Путиным и пытался найти с российским коллегой общий язык. Как правило, из этого выходил очередной обман.

Трампу действительно есть о чем поговорить с Путиным ‒ исходя хотя бы из последних внешнеполитических инициатив американского президента. Но эти инициативы касаются не Украины. Трамп хотел бы заключить с Путиным «ядерное соглашение», проще говоря ‒ добиться возобновления процесса ядерного разоружения. То, как относится к этому предложению Кремль, не секрет.

Инициатива нового американского президента была сразу же отвергнута ‒ причем на официальном уровне. Во-первых, было сказано, что Москва не собирается связывать ядерное разоружение с отменой санкций против путинского режима. Во-вторых, близкие к Кремлю эксперты отметили, что разоружаться должны американцы, а не русские. Но дело не в том, что так говорят эксперты, а в том, что они транслируют позицию российских генералов, уверенных, что с точки зрения сокращения российского ядерного арсенала Москва дошла до предела безопасности. А вот Вашингтон только увеличивает свой потенциал.

Еще одно предложение Трампа ‒ о создании зон безопасности в Сирии. Это очень логичная идея. Это то, о чем предыдущий президент США Барак Обама должен был позаботиться с первого дня сирийской трагедии, когда стало ясно, что диктатор Башар Асад при поддержке Путина готов бороться за свою власть до последнего сирийца. В свое время такие зоны безопасности были созданы в Ираке ‒ что не дало Саддаму Хусейну возможности уничтожить оппозицию и сохранило жизнь сотням тысяч, если не миллионам людей. И еще одно важное обстоятельство ‒ борьба иракских шиитов и курдов с диктатурой Хусейна не привела к масштабному миграционному кризису, потому что жители районов, которые контролировала оппозиция, не выезжали из родных мест. Они были в относительной безопасности.

Но достаточно просто посмотреть близкие к Кремлю российские СМИ, чтобы понять, как Путин может отреагировать на такую инициативу Трампа. Если в Сирии появятся зоны безопасности, это будет означать, что над частью территории этой страны не смогут летать российские самолеты-убийцы. И авиация Асада тоже не сможет летать. Это означает, что Путин и Асад не смогут физически уничтожить тех, кто не приемлет диктатуры, а тех, кто остается ‒ запугать. И это означает, что Путин не сможет больше дестабилизировать Турцию и Европу, что масштабный миграционный кризис прекратится. Зачем это Путину?

Именно поэтому российские комментаторы утверждают, что воплощение в жизнь инициативы Трампа может привести к... третьей мировой войне. Коротко и ясно. Потому что российские самолеты должны летать везде, где им вздумается. А если Трамп захочет лишить Путина лицензии на безнаказанное убийство сирийцев ‒ что ж, тем хуже для Трампа.

Не сомневаюсь, что американский президент будет пытаться найти взаимопонимание с российским коллегой, искать возможности для компромисса. Но я уверен, что с российским президентом компромисс недостижим. Путин не компромисса хочет, он мир разделить хочет. Его не интересует взаимопонимание с США, и будущее России, по большому счету, тоже не интересует. Он уже довел соотечественников до бедности ‒ и не очень взволнован, продолжает тратить миллиарды на свою агрессивную армию. А Трамп хочет работать для успеха Соединенных Штатов ‒ так, как он понимает этот успех. Это ‒ не просто разные подходы. Это ‒ жизнь в разных мирах.

Именно поэтому президент США является таким необычно осторожным в своей оценке перспектив будущего общения.

Виталий Портников, «Радіо Свобода»


Мнение

Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов
Сіла незалежнасці
Сіла незалежнасці Сяргей Законнікаў
Окопная правда
Окопная правда Ирина Халип
На переднем крае информационной войны
На переднем крае информационной войны Кристер Парис


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко