Георгий Разумов: Нужно объединяться в борьбе против декрета о «тунеядцах» 3 29.01.2017, 22:17

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Фото: Дарьи Максименко

Жители Витебска требуют отмены налога на «тунеядство».

«Нет декрету №3!» – под таким лозунгом в представительстве Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности по Витебской области стартовал сбор подписей под обращением в администрацию Лукашенко. Законодательный акт, который в народе получил название «декрет о тунеядстве», коснулся судеб многих витебчан, пишет vkurier.by.

Инициативу проявили независимые профсоюзы, а позднее партии и гражданские движения. Ежедневно в офис по адресу улица Замковая, комната 212 приходят десятки людей, чтобы выразить свою позицию и не остаться в стороне. В то же время здесь можно получить консультацию представителя профсоюза РЭП по Витебской области Разумова Георгия.

Сбор подписей, стартовавший 19 января, уже собрал несколько сотен голосов. Георгий Алексеевич комментирует сложившуюся ситуацию:

«Этот декрет затронул практически каждого. Человек не виновен, если государство не может предоставить ему работу. Как быть тем, кто ухаживает за больными или престарелыми родственниками? Или молодым специалистам, которые не в силах трудоустроиться после учебы? Нужно объединяться, только тогда силы в борьбе сравняются».

Фото: Дарьи Максименко

В центр сбора подписей активно идут люди. Свое отношение к декрету №3 приходят люди разного возраста, но у каждого своя история «о тунеядстве». Ирина Казимировна Синицына нам рассказала:

«Только за сегодняшний день прошла горисполком и налоговую. В каждую инстанцию иду с горой бумаг. Нигде конкретного ответа на мои вопросы не дают, отправляя из кабинета в кабинет. У меня болеет дочь, проблемы опорно-двигательной системы. Оставить ее не кого. Больничные листы оформляем несколько раз за год. Как я могу в этой ситуации пойти работать? В семье работающий один муж».

Пока люди прибывают с целью поставить подписи, телефон Георгия Алексеевича не стихает. Представитель профсоюза отмечает:

«Звонки поступают один за другим. Люди готовы приходить в выходные дни. Информация о сборе подписей активно распространяется в социальных сетях».

Фото: Дарьи Максименко

Приходят по адресу улица Замковая, 4 и те, кого декрет не коснулся напрямую. Однако у всех есть родные и близкие, которые получили письма с требованием уплаты налога. Например, Александр Петрович пришел поддержать народную инициативу, так как уверен – стабильность носит временный характер:

«Сегодня я и мои родные могут иметь работу, а завтра ее лишиться! Никто не застрахован! Каждый может оказаться «тунеядцем».

Эту мысль высказывают многие жители города, поддерживающие инициативу Белорусского профсоюза РЭП. Витебчане, приходя сюда, берут подписные листы с собой, чтобы помочь в распространении информации.

Сбор подписей продлиться до 17 февраля.