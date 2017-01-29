Пять фактов о российском тренере, который может возглавить сборную Беларуси 1 29.01.2017, 22:44

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Кто же такой Николай Писарев?

В воскресенье «Известия» сообщили, что назначение 48-летнего Николая Писарева на пост главного тренера сборной Беларуси — дело решенное. Pressball.by разбирается, кто такой Николай Писарев.

Cообщилось, что Писарев долго раздумывал, стоит ли ему покидать пост старшего тренера молодежной сборной России, и все-таки решил попробовать свои силы на новом месте. Причем специалист рассчитывал получить предложение от одного из клубов российской премьер-лиги, но зимой возникали варианты только в ФНЛ. На работу во втором российском дивизионе Писарев не согласился.

Что примечательно, Писарев не стал опровергать информацию о возможном назначении: «Не хочу обсуждать рабочие вопросы в выходной день. Сейчас я просто гуляю с детьми. Информация в прессе насчет меня и сборной Беларуси? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в Белорусскую федерацию футбола».

Так кто же Николай Писарев? Давайте знакомиться.

Был нападающим

Будучи футболистом, воспитанник московского «Торпедо» выступал на позиции центрального нападающего. В 20 лет написал письмо главе футбольной федерации Вячеславу Колоскову с просьбой отпустить его из «Торпедо» по причине смены профессии. А получив вольную, укатил играть за швейцарский «Винтертур». Дальше в футбольной карьере Писарева были «Спартак», московское «Динамо», «Торпедо»-ЗИЛ, испанская «Мерида» и немецкий «Санкт-Паули». За сборную нападающий провел всего три встречи, зато успел отметиться забитым мячом.

Тренировал сборную России по пляжному футболу

По завершении карьеры специалист на протяжении пяти лет возглавлял национальную сборную России по пляжному футболу. Под его руководством команда выигрывала Евролигу, еще дважды — становилась бронзовым призером турнира.

Случались в карьере Писарева и нештатные ситуации: «Мы летели из Турции, — вспоминает игрок сборной Андрей Бухлицкий. — Погодные условия были не очень веселыми. Мы не могли пробиться в облака – самолет только начинал набирать высоту, как его тут же прибивало, и он летел вниз носом. Можно сказать, чуть-чуть почувствовал свободное падение. Писарев посмотрел на нас и сказал: «Можно». Но мы вышли трезвыми. В такой ситуации никого не брало».

На чемпионате мира высшим достижением для его команды стало шестое место. Примечательно, что сам Писарев иногда выходил на поле в качестве игрока. В первый же год после ухода из нацсборной команда праздновала успех на планетарном первенстве.

«Уже тогда я говорил ребятам, что очень скоро мы станем чемпионами мира, золотые фантики полетят над нашей головой, и будет звучать победная музыка. С этого момента напоминал футболистам о своих словах постоянно. Конечно, тогда, в 2005 году, многие восприняли это с улыбкой», — делится Писарев.

Работал на административной должности в РФС и помогал Адвокаату в сборной

После ухода из пляжного футбола Писарев перешел на должность спортивного директора футбольного союз. В его обязанности входили организация матчей сборных разных возрастов, селекция и кураторство женского футбола. На своем посту специалист предлагал реформировать турнир дублеров.

Административную должность в футбольном союзе Писарев совмещал с работой в штабе Адвокаата. После неудачного выступления на чемпионате Европы-2012, когда голландский специалист покинул свой пост, одним из его преемников значился Писарев, продвигавший идею института сборных и предлагавший ради ЧМ-2018 создать в чемпионате России команду из перспективной молодежи. Правда, в итоге главную команду возглавил Фабио Капелло, а все идеи Писарева остались нереализованными.

«Писарев — интеллигентный человек со знанием дела. Он возглавляет молодежную сборную, которая под его руководством стала показывать симпатичную игру. Но он с этой командой пока ничего не выиграл. Если такое назначение все-таки состоится, то можно предположить, что, помимо всего прочего, принималась во внимание финансовая составляющая. Наверное, РФС сейчас сложно тянуть многомиллионный контракт именитого иностранца во главе сборной, а Писарев наверняка не потребует так много, как Хиддинк и Адвокаат. Поэтому я бы назвал Писарева экономвариантом», — отзывался о нем член комитета по этике РФС Андрей Созин.

Тренировал «молодежку», которая попала в доклад Макларена

В качестве главного тренера молодежной сборной России (U-21) Писарев пребывал до 2015 года. За это время специалист дважды приводил команду к победе на Кубке Содружества. В 2013-м его подопечные вышли в финальную часть молодежного EURO. Позже команда Писарева засветилась в обнародованной переписке бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова с сотрудником Центра спортивной подготовки Алексею Великодному. В частности, сообщалось, что некоторые игроки во время сборов злоупотребляли марихуаной, а в канун матчей — алкоголем. Писареву, естественно, пришлось эту информацию опровергать: «Ничего такого не было, нормально готовились. Во время сборов ни у кого ничего не замечал. Они могли, конечно, нарушать режим и до заезда в Новогорск, все не проконтролируешь. Но, повторюсь, я ничего такого не видел. Да и на ЧЕ в Израиле был допинг-контроль, и все ребята его прошли нормально».

Хобби

В жизни Писарева, помимо футбола, две страсти: теннис и автомобили. Во время недолгой побывки в немецком «Санкт-Паули» нападающий приобрел себе BMW 850 Csi, разгоняющийся до 250 км/ч: «Такая дурость была, эта машина, — рассказывает Писарев. — Зачем я это сделал, господи? Купил авто, чтобы добираться из Гамбурга в Берлин быстрее самолета. По автобану. Очень мне это нравилось. Съездил несколько раз — и все, наигрался».

Среди российских футбольных специалистов Писарев лучше других играет в теннис. Долгое время за звание первой ракетки конкурировал Александр Мостовой, но затем переключился на сквош. Теперь в оппонентах ходит Дмитрий Булыкин.

В свободное от спорта время Писарев увлекается чтением. Причем настолько сильно, что назвал сына в честь российского князя Григория Потемкина: «Мы с женой читали биографию Потемкина. А сын в животе слушал. Так наслушался, что стал за Потемкиным кое-что повторять. Вы знаете, что тот до 5 лет не разговаривал? И Гриша наш не очень был разговорчивый. Но потом уж заговорил так заговорил». Всего у Писарева шестеро детей от разных браков.