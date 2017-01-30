Депутат сейма Литвы предложил забрать у России Калининградскую область 30.01.2017, 7:49

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Линас Бальсис

Россия первой нарушила принцип неприкосновенности границ.

Депутат сейма Литвы Линас Бальсис выступил с предложением забрать у России Калининградскую область. Об этом он заявил в ходе дискуссии «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса», которая ранее прошла в столице Литвы, сообщает издание BaltNews.lt.

«Время Калининграда закончилось», — цитирует слова Бальсиса корреспондент издания. По мнению депутата, после присоединения Крыма к России «послевоенному порядку в Европе приходит конец», поскольку «Россия нарушила правило нерушимости границ».

Калининград «не был отдан России в вечное пользование», — заявил Бальсис. «Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что сейчас наступило время поставить в повестку дня вопрос о государственной принадлежности этих земель. «Они не должны остаться российскими», — отметил он.