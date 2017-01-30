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Украина ратует за увеличение рейсов «Белавиа»

  • 30.01.2017, 7:59
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По результатам 2016 года «Белавиа» вошла в тройку лидеров среди перевозчиков в воздушном пространстве Украины.

Госпредприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» и авиакомпания «Белавиа» заключили соглашение об уровне качества (Service level agreement), цель которого — повышение эффективности использования воздушного пространства, которое находится под ответственностью Украины, при условии соблюдения всех требований относительно надлежащего уровня безопасности полетов.

«Улучшение координации в сотрудничестве «Украэроруха» и «Белавиа» предполагает совместные решения в контексте развития сети маршрутов, применения оптимальных для авиакомпании траекторий полета с учетом требований ИКАО и украинского законодательства, а также будет способствовать двустороннему обмену важной для выполнения полетов информацией. Стороны предполагают развивать сотрудничество для увеличения количества регулярных и чартерных рейсов «Белавиа» в воздушном пространстве Украины», — говорится в пресс-релизе «Украэроруха».

По результатам 2016 года «Белавиа» входит в тройку лидеров среди перевозчиков по количеству полетов, выполненных в воздушном пространстве Украины — около 13 тыс. рейсов, что на 21,6% больше по сравнению с 2015 годом.

Примечательно, что данное соглашение подписано спустя 3 месяца после громкого инцидента с участием «Украэроруха», представитель которого неожиданно развернул «Боинг 737−800» белорусской авиакомпании, выполнявшей рейс Киев — Минск. Позже выяснилось, что борт был возвращен в аэропорт «Жуляны» по требованию Службы безопасности Украины (СБУ). Экипажу было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители.

Рейс был возвращен из-за пассажира Армена Мартиросяна — главы правления Международной общественной организации «Гражданский союз». Украинские СМИ называют его также блогером, журналистом, активистом Антимайдана, который до 2014 года жил в Киеве. Мартиросян рассказывал, что после возвращения самолета в Киев его вывели из салона и проверили вещи, якобы искали накопитель информации, но не нашли. 9 ноября он подал в суд на СБУ, чтобы разобраться, на каких основаниях его задерживали. В Службе безопасности Украины пояснили, что считают Мартиросяна пророссийским провокатором, поэтому развернули рейс.

«Белавиа» требовала с «Украэроруха» возмещения расходов и даже согласовала сумму. Однако чем завершилась данная эпопея, не сообщается.

На уходящей неделе окружной административный суд Киева провел первое заседание по делу по иску Армена Мартиросяна к Службе безопасности Украины о признании противоправными их действия при возврате судна в киевский аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Окружной административный суд города Киева рассмотрел ряд ходатайств об истребовании доказательств по делу. Также суд принял решение привлечь в качестве третьего лица — администрацию Государственной пограничной службы Украины», — отмечается в сообщении. Следующее судебное заседание по делу состоится 20 февраля.


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