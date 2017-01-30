Трамп пообещал вернуть выдачу виз всем странам в течение 90 дней 30.01.2017, 8:05

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Фото: EPA

За это время США выработают более надежные меры защиты от нежелательных мигрантов.

США возобновит выдачу виз для всех стран в течение 90 дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters (перевод – gordonua.com).

Он подчеркнул, что выдача виз всем странам возобновится в течение 90 дней, как только в США рассмотрят и имплементируют "более надежные меры защиты".

Трамп отметил, что дело "не в религии", а в терроризме и желании сохранить страну в безопасности. Президент США добавил, что "в мире еще минимум 40 стран с преимущественно мусульманским населением", и они не попали под запрет.

27 января Трамп во время визита в Пентагон подписал указ, который вводит "экстремально жесткие меры проверки" людей, прибывающих в страну. По его уверениям, указ не направлен против мусульман.

Введен временный запрет на въезд в США для беженцев и приостановлена выдача виз для граждан Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

12 нобелевских лауреатов из США и другие американские ученые подписали петицию против распоряжения Трампа.

МИД Ирана, чьи граждани попали под ограничения, назвал указ Трампа "вопиющим оскорблением всех представителей мусульманства" и пообещал ввести ответные меры.

Федеральный суд Нью-Йорка запретил правительству высылать из страны людей с действующими визами, которые прибыли в США после указа Трампа.