Минчанин вернул свое авто из цепких рук таможни 30.01.2017, 8:11

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Купленное в столичном автосалоне Volvo оказалось с «перебитыми» номерами.

В конце января таможня провела расследование и вернула автовладельцу из Минска его Volvo S60 с перебитыми номерами, которое он купил два года назад в столичном автохаусе, сообщает tut.by.

В конце 2016-го СМИ рассказывали про Павла, который два года назад купил в столичном автохаусе Volvo S60, авто было с пробегом по Беларуси. Радовался приобретению автовладелец недолго — в начале 2016 года раздался звонок из милиции, где проводили проверку по машине Павла. И уже в начале декабря Минская региональная таможня потребовала разместить машину в зоне таможенного контроля — VIN кузова Volvo оказался измененным. Павел требование выполнил и остался без машины и денег.

С конца декабря Минская региональная таможня проводила проверку по автомобилю. В Государственном комитете судебных экспертиз была назначена еще одна экспертиза, по выводам которой таможенники должны были принять решение, что дальше делать с автомобилем.

— Все время я звонил в таможню и уточнял, что с моей машиной. Информации не было, из-за этого нервы были на пределе — неизвестно отдадут ли мне авто, к тому же капали большие деньги за нахождение Volvo на складе временного хранения (далее — СВХ). Только через месяц с небольшим со мной связались сотрудники таможни и сообщили, что принято решение по авто, и я сразу помчался туда, — рассказал хозяин Volvo Павел.

Сотрудник таможни коротко сообщил Павлу, что проверка проведена и он может забрать машину с СВХ.

— К сожалению, мне не известно, что показала последняя экспертиза, надо ли платить за СВХ, как без документов ездить на машине — об этом таможенник ничего не сообщил. Но несмотря на это, я в этот же день поехал за своей Volvo.

К слову, по машине Павла проводилось три экспертизы в Госкомитете судебных экспертиз — все три экспертизы показали разные результаты. Тогда AUTO.TUT.BY сообщили, что по этому случаю будет проведена дополнительная проверка. Ведь «в практике ведомства случаи, когда выводы экспертов разные, недопустимы. Ситуация, которая произошла с Volvo, — очень серьезная».

В пресс-службе ГТК Беларуси сообщили, что случай с машиной Павла — исключительный.

— Результат экспертизы показал, что вин-номер машины перебит, установить первоначальный номер невозможно, поэтому неизвестно, уплачивались ли таможенные платежи по этому автомобилю. Начальник Минской региональной таможни принял решение о возврате машины владельцу. За нахождение Volvo в зоне таможенного контроля хозяину автомобиля платить не надо.

В ГАИ Минска технический паспорт на автомобиль был продлен на три месяца — до получения документов на Volvo из таможни. После чего автомобилист сможет эксплуатировать машину с ограничением — без права продажи сроком на 3 года.