закрыть
30 января 2017, понедельник, 9:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минчанин вернул свое авто из цепких рук таможни

  • 30.01.2017, 8:11
  • 6,503

Купленное в столичном автосалоне Volvo оказалось с «перебитыми» номерами.

В конце января таможня провела расследование и вернула автовладельцу из Минска его Volvo S60 с перебитыми номерами, которое он купил два года назад в столичном автохаусе, сообщает tut.by.

В конце 2016-го СМИ рассказывали про Павла, который два года назад купил в столичном автохаусе Volvo S60, авто было с пробегом по Беларуси. Радовался приобретению автовладелец недолго — в начале 2016 года раздался звонок из милиции, где проводили проверку по машине Павла. И уже в начале декабря Минская региональная таможня потребовала разместить машину в зоне таможенного контроля — VIN кузова Volvo оказался измененным. Павел требование выполнил и остался без машины и денег.

С конца декабря Минская региональная таможня проводила проверку по автомобилю. В Государственном комитете судебных экспертиз была назначена еще одна экспертиза, по выводам которой таможенники должны были принять решение, что дальше делать с автомобилем.

— Все время я звонил в таможню и уточнял, что с моей машиной. Информации не было, из-за этого нервы были на пределе — неизвестно отдадут ли мне авто, к тому же капали большие деньги за нахождение Volvo на складе временного хранения (далее — СВХ). Только через месяц с небольшим со мной связались сотрудники таможни и сообщили, что принято решение по авто, и я сразу помчался туда, — рассказал хозяин Volvo Павел.

Сотрудник таможни коротко сообщил Павлу, что проверка проведена и он может забрать машину с СВХ.

— К сожалению, мне не известно, что показала последняя экспертиза, надо ли платить за СВХ, как без документов ездить на машине — об этом таможенник ничего не сообщил. Но несмотря на это, я в этот же день поехал за своей Volvo.

К слову, по машине Павла проводилось три экспертизы в Госкомитете судебных экспертиз — все три экспертизы показали разные результаты. Тогда AUTO.TUT.BY сообщили, что по этому случаю будет проведена дополнительная проверка. Ведь «в практике ведомства случаи, когда выводы экспертов разные, недопустимы. Ситуация, которая произошла с Volvo, — очень серьезная».

В пресс-службе ГТК Беларуси сообщили, что случай с машиной Павла — исключительный.

— Результат экспертизы показал, что вин-номер машины перебит, установить первоначальный номер невозможно, поэтому неизвестно, уплачивались ли таможенные платежи по этому автомобилю. Начальник Минской региональной таможни принял решение о возврате машины владельцу. За нахождение Volvo в зоне таможенного контроля хозяину автомобиля платить не надо.

В ГАИ Минска технический паспорт на автомобиль был продлен на три месяца — до получения документов на Volvo из таможни. После чего автомобилист сможет эксплуатировать машину с ограничением — без права продажи сроком на 3 года.


Мнение

Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов
Сіла незалежнасці
Сіла незалежнасці Сяргей Законнікаў
Окопная правда
Окопная правда Ирина Халип
На переднем крае информационной войны
На переднем крае информационной войны Кристер Парис


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко