Народ готовится к протесту 13 30.01.2017, 8:31

Фото: dw.de

Недовольство декретом о «тунеядцах» растет, как снежный ком.

В Беларуси продолжается сбор подписей под обращением к властям с требованием отменить декрет «о тунеядстве». По словам собирающих подписи активистов, «белорусы просыпаются».

«Самое главное – чтобы люди почувствовали себя гражданским обществом, активными людьми, перестали молчать, начали бороться, – заявил «Белсату» подполковник милиции в отставке Николай Козлов. – Потому что, как доказала практика, когда люди молчат, то эти поборы во всех сферах жизни только увеличиваются!».

В регионах за отмену декрета отдают голоса даже активнее, чем в столице: в Пинске собирать подписи вышли даже не общественные и оппозиционные активисты, а простые граждане, скоординировав свои действия через Интернет. За неполные два часа двое неравнодушных граждан собрали 170 подписей. Могло быть и больше, но закончились бланки.

«Если взять по всей Беларуси, сколько соберется этих подписей, я думаю, что некуда деваться Лукашенко – отменят!», - считает собирательница подписей Людмила Надеявец из Пинска.

Власти начали паниковать уже сейчас. В Бобруйске вместо местного «депутата» «палаты представителей» Виктора Уласевича, которого активисты пригласили на место сбора подписей, пришли милиционеры. Участковый Николай Тишков незаконно устроил личный досмотр Галины Смирновой, забрал у нее более тысячи подписей против декрета о «тунеядстве», а также информационные материалы профсоюза РЭП. Саму же женщину и одного из случайных подписчиков забрали в участок.

«Протокол изъятия был составлен, но мне даже не дали его подписать. То есть у меня нет на руках протокола и описания тех вещей, которые у меня забрали», – говорит Галина Смирнова.

Активисты говорят, что крадеными подписями на бумаге голосов улицы не заткнешь: многие из подписантов твердят о готовности выйти на уличные акции протеста в случае, если власти не прислушаются к ним.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».