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Беларусь прощается с Александром Тихановичем

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  • 30.01.2017, 8:43

(обновляется) Литургия проходит в храме Александра Невского на улице Козлова в Минске.

30 января Беларусь прощается с народным артистом Александром Тихановичем, который умер 28 января в Минске на 65-м году жизни, сообщает tut.by.

В понедельник, 30 января, в храме Александра Невского на улице Козлова, 11 в 7.45 началась заупокойная литургия, после нее состоится отпевание. Храм Александра Невского на Военном кладбище, где сегодня прощаются с Александром Тихановичем, был выбран не случайно. Артист, квартира которого находится в районе ЦУМа, был не только прихожанином этого храма, но и певчим.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Храм полон людей, на литургии и отпевании присутствует вся семья, в том числе и внук Ваня. Проститься с артистом приехали также друзья и коллеги по цеху. Одним из первых — Руслан Алехно.

Гражданская панихида пройдет в Белорусской государственной филармонии с 11.00 до 14.00.

Народный артист Беларуси будет похоронен на Восточном кладбище, рядом с могилой отца.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, о том, что жизнь Александра Тихановича под угрозой, стало известно во вторник после его госпитализации в реанимацию 10-й клинической больницы. Близкие певца до последнего верили, что все еще обойдется. Он и сам кажется верил, даже настоял, чтобы его супруга Ядвига летела в Израиль — там был запланирован концерт.

В пятницу, 27 января, народному артисту стало хуже, и семья через православных волонтеров попросила всех поддержать его молитвой всем святым, «чтобы послали силы и восстановилось дыхание».

В шесть утра субботы, 28 января, Александра Тихановича не стало. Ядвигу Поплавскую эта новость застала в Израиле. В этот же день она прилетела в Минск.


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