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Нефть дешевеет из-за роста добычи в США

  • 30.01.2017, 8:50

Цена марки Brent на лондонской бирже снизилась до $55,29 за баррель.

Нефть в понедельник дешевеет вторую сессию подряд из-за косвенных сигналов об увеличении объемов ее производства в США, которые, как опасаются инвесторы, сведут на нет достижения ОПЕК и других нефтедобывающих стран, договорившихся об ограничении добычи. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник снизилась на $0,23 (0,41%) - до $55,29 за баррель, сообщает interfax.ru.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,21 (0,39%) - до $52,96 за баррель. В прошлую пятницу нефть Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 1,1%.

"Любое повышение предложения из США или других стран, например, Ливии, является фактором, который может усилить снижение цен на нефть", - считает главный рыночный аналитик CMC Markets Рик Спунер. По данным Baker Hughes Inc., рост числа буровых установок, эксплуатируемых в нефтяной отрасли США, на прошлой неделе был максимальным с ноября 2015 года. Данные Минэнерго США говорят об увеличении объемов добычи нефти до максимума с апреля.

В то же время поставки нефти из государств ОПЕК снизились в этом месяце, отмечает Petro-Logistics SA, отслеживающая движение нефтяных танкеров.


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