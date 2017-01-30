«На строительстве БелАЭС – сплошной бедлам» 7 30.01.2017, 8:59

Атомная станция превращается для властей в «камень на шее утпленника».

Академия наук считает, что в 2030-м в Беларуси начнут строить новые АЭС.

На пресс-конференции в Минске председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков заявил, что на территории Беларуси в будущем могут построить большее количество атомных электростанций».

«Мы считаем, что это не последняя атомная станция на территории Беларуси. Может быть, я опережаю, но мы предполагаем, что будут создаваться еще атомные станции, может быть, в 2030 году», – сказал Гусаков.

Активист антиядерной кампании из Ворнян Николай Уласевич в интервью «Радыё Рацыя» выразил сомнения в целесообразности даже одной АЭС для Беларуси.

«Даже эту станцию, которую строят, трудно сказать «пережуют» они ее или «проглотят»? Потому что это, образно говоря, как камень, на шее утопленника. Экономика рушится, на строительной площадке бедлам», – говорит Уласевич.

На площадке, где строится первая белорусская атомная станция, состоялся ряд происшествий.

После одного из происшествий пришлось заменять корпус для атомного реактора. Но второй корпус реактора при транспортировке зацепили о железнодорожный столб.

После того, как медиа озвучили эти случаи, информация о строительстве стала еще более закрытой.

«Факты, которые стали известны общественности, привели к тому, что там очень жестко обострили проблему с доступом к информации. В том числе запрещено простым строителям проходить с телефонами, на которых есть видеокамеры», – говорит Николай Уласевич.

Белорусский АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019-й, второго – на 2020-й год.