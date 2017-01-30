В Канаде неизвестные открыли стрельбу в мечети 30.01.2017, 9:06

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Во время молитвы внутри мечети в Квебеке находились около 40 человек.

В городе Квебек на востоке Канады в воскресенье, 29 января, неизвестные открыли стрельбу в здании Исламского культурного центра, где во время вечерней молитвы собрались около 40 человек. Информация о числе жертв разнится. По информации агентства Reuters, речь идет о пяти погибших, местная газета Le Soleil пишет о четырех. В правоохранительных органах города говорят о "нескольких жертвах" и раненых, сообщает DW.

Сведения о количестве преступников также варьируются. Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило о трех стрелявших. Представитель полиции сообщил агентству, что задержаны два человека. Один из них попытался скрыться. Полиции удалось установить, что он двигался по направлению к острову Орлеан в устье реки Святого Лаврентия. После продолжительного преследования он был взят под стражу, передает CBC News.

Gigantesque déploiement policier devant la Grande mosquée de Québec sur le chemin Saint-Foy. Ambulance vient quitter. #rcqc #mosqueequebec pic.twitter.com/ilD3A7DSnE — Alexandre Duval (@alexduval88) 30 января 2017 г.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким погибших, назвал произошедшее "трусливой атакой" и добавил, что канадцы скорбят о погибших. Позже глава правительства страны заявил о том, что нападение на мечеть является террористическим актом.

По периметру исламского культурного центра Квебека, который является религиозной, социальной и экономической организацией, а также вмещает большую мечеть, выставлены заграждения. Все находившиеся в здании эвакуированы.

Нападение произошло 29 января в 21.15 по местному времени (04.15 30 января Минск). В здание ворвались неизвестные, лица которых были скрыты под масками-балаклавами, и открыли огонь. В помещении на момент трагедии находились преимущественно мужчины, женщины собрались для богослужения на втором этаже здания.