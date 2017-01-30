Названы победители премии Гильдии киноактеров США 30.01.2017, 9:12

Фото: Mario Anzuoni/Reuters

Жюри определило победителей во всех номинациях.

Лучшим актером по версии гильдии стал Дензел Вашингтон. Он получил награду за роль в фильме «Ограды». Лучшей актрисой жюри признало Эмму Стоун, сыгравшую Мию в мюзикле «Ла-Ла Ленд», сообщает Associated Press (перевод – gazeta.ru).

Обладателем награды за лучшую мужскую роль второго плана стал Махершала Али («Лунный свет»), а актрисой второго плана — Виола Дэвис («Ограды»).

В номинации «Лучший актерский состав» победила картина «Скрытые фигуры». Конкурентами ленты Теодора Мелфи выступили фильмы «Манчестер у моря», «Капитан Фантастик», «Лунный свет» и «Ограды». Обладатель 14 номинаций на премию «Оскар» мюзикл «Ла-Ла Ленд» не был представлен в этой номинации премии гильдии.