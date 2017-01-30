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Лукашенко готовит кадровые перестановки в Минспорта?

  • 30.01.2017, 9:21
Александр Дубковский
Фото: БЕЛТА

С сайта ведомства исчезла информация про заместителя министра.

27 января Лукашенко назначил одного министра и согласовал назначение семи заместителей министров. Среди них Вячеслав Дурнов, который стал первым замминистра спорта и туризма вместо Александра Гагиева.

Судя по сайту Минспорта, вскоре в ведомстве ожидается еще одно назначение, сообщает euroradio.fm.

И, соответственно, одна отставка: за выходные сразу с двух страниц исчезла информация о замминистра Александре Дубковском.

Во-первых, упоминания о чиновнике больше нет в разделе "Вертикаль управления". Тут вместо его фамилии — белое пятно:

Скриншот сделан вечером 29 января

Во-вторых, Дубковский больше не упоминается среди руководителей ведомства. На этой странице остались только министр Александр Шамко, свеженазначенный Вячеслав Дурнов и Михаил Портной, которого нынешние кадровые изменения не коснулись.

Слева — вид страницы на вечер 29 января. Справа — вид страницы на 27 января, сохранённый в кэше Google. Изменения внесены между поздним вечером 27 января и поздним вечером 29 января, скорее всего — в выходной день

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