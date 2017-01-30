Лукашенко готовит кадровые перестановки в Минспорта?
- 30.01.2017, 9:21
С сайта ведомства исчезла информация про заместителя министра.
27 января Лукашенко назначил одного министра и согласовал назначение семи заместителей министров. Среди них Вячеслав Дурнов, который стал первым замминистра спорта и туризма вместо Александра Гагиева.
Судя по сайту Минспорта, вскоре в ведомстве ожидается еще одно назначение, сообщает euroradio.fm.
И, соответственно, одна отставка: за выходные сразу с двух страниц исчезла информация о замминистра Александре Дубковском.
Во-первых, упоминания о чиновнике больше нет в разделе "Вертикаль управления". Тут вместо его фамилии — белое пятно:
Во-вторых, Дубковский больше не упоминается среди руководителей ведомства. На этой странице остались только министр Александр Шамко, свеженазначенный Вячеслав Дурнов и Михаил Портной, которого нынешние кадровые изменения не коснулись.