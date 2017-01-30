закрыть
30 января 2017, понедельник, 9:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Логойске без воды остались более 700 домов

  • 30.01.2017, 9:30

Власти несколько часов не могли справиться с прорывом трубопровода.

Из-за порыва трубопровода без воды в Логойске несколько часов оставались более 700 домов.

Сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 315 мм по переулку Победы поступило в экстренные службы в воскресенье, 29 января, в 12.14.

Как сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС, из-за аварии без холодного водоснабжения остались 48 многоквартирных и 658 частных жилых домов. Был организован подвоз воды. В 14.45 водоснабжение потребителей восстановлено.


Мнение

Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов
Сіла незалежнасці
Сіла незалежнасці Сяргей Законнікаў
Окопная правда
Окопная правда Ирина Халип
На переднем крае информационной войны
На переднем крае информационной войны Кристер Парис


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко