В Логойске без воды остались более 700 домов 30.01.2017, 9:30

Власти несколько часов не могли справиться с прорывом трубопровода.

Из-за порыва трубопровода без воды в Логойске несколько часов оставались более 700 домов.

Сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 315 мм по переулку Победы поступило в экстренные службы в воскресенье, 29 января, в 12.14.

Как сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС, из-за аварии без холодного водоснабжения остались 48 многоквартирных и 658 частных жилых домов. Был организован подвоз воды. В 14.45 водоснабжение потребителей восстановлено.