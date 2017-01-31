The Wall Street Journal: На этой неделе США перебросят часть танков из Польши в страны Балтии 1 31.01.2017, 12:03

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Сейчас в Польше проходят совместные американо-польские учения.

На этой неделе США переправят часть находящихся в Польше основных боевых танков M1A2 Abrams в страны Балтии, пишет американское издание The Wall Street Journal (перевод – gordonua.com).

Отмечается, что транспортировка состоится после завершения совместных американо-польских учений, которые проходят сейчас в северной части Польши.

Какое именно количество танков переправят в Эстонию, Латвию и Литву не сообщается.

В октябре 2016 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у НАТО появятся четыре многонациональных батальона в восточной части Альянса. По его словам, эти батальоны станут "железным доказательством" того, что НАТО готов развернуть тысячи своих войск, чтобы поддержать союзников.

7 января в Польшу прибыла первая группа из 250 американских солдат в рамках программы НАТО, 9 января – танковая группа вооруженных сил США, а 22 января – первые высокоточные крылатые ракеты.