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Дрю Бэрримор установила три мировых рекорда во время телеэфира

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  • 31.01.2017, 12:07
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Дрю Бэрримор

Достижения актрисы официально зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса.

Актриса Дрю Бэрримор за четыре минуты эфира The Tonight Show с Джимми Фэллоном успела установить три мировых рекорда, сообщает lenta.ru.

За 22 секунды она накрасила губы 10 девушкам и парням, затем пробежала сквозь 10 бумажных баннеров, а в завершении примерила гигантский парик шириной более двух метров.

Рекорды Бэрримор зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса. Он вручил актрисе диплом.

За несколько дней ролик с шуточными рекордами актрисы набрал более миллиона просмотров на YouTube.


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