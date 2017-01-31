Дрю Бэрримор установила три мировых рекорда во время телеэфира

Дрю Бэрримор установила три мировых рекорда во время телеэфира1
- 31.01.2017, 12:07
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Достижения актрисы официально зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса.
Актриса Дрю Бэрримор за четыре минуты эфира The Tonight Show с Джимми Фэллоном успела установить три мировых рекорда, сообщает lenta.ru.
За 22 секунды она накрасила губы 10 девушкам и парням, затем пробежала сквозь 10 бумажных баннеров, а в завершении примерила гигантский парик шириной более двух метров.
Рекорды Бэрримор зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса. Он вручил актрисе диплом.
За несколько дней ролик с шуточными рекордами актрисы набрал более миллиона просмотров на YouTube.