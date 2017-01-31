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Уволили задержанную КГБ главу Фонда социальной защиты

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  • 31.01.2017, 12:12
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Людмилу Бачило обвиняют в получении взятки в $20 тысяч.

Задержанную Комитетом государственной безопасности Беларуси Людмилу Бачило официально уволили с поста главы Фонда социальной защиты населения, соответствующее решение было принято Советом министров Беларуси.

Экс-управляющую ФСЗН задержали 15 декабря – при передаче ей взятки в размере 20 тысяч долларов США. "Освободить Бачило Людмилу Тимофеевну от должности руководителя Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь", – говорится в постановлении Совмина №80, опубликованном во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

В документе отмечается, что Бачило уволена в связи с невыполнением обязанностей, связанных с госслужбой (п. 1.4 ст. 40 закона "О государственной службе в Республике Беларусь").

Как ранее сообщил КГБ, бывшая управляющая Фондом получила деньги от гендиректора СЗАО "БелАВМ" Дмитрия Ронина за то, чтобы компания была признана победителем аукциона по закупке оборудования для ФСЗН.


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