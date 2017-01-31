Deutsche Bank заплатит $630 миллионов за отмывание денег в России 3 31.01.2017, 12:13

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Банк вывел из РФ 10 млрд долларов, используя схему «зеркальных» сделок.

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 млн долларов за нелегальную схему вывода 10 млрд долларов из России, сообщает русская служба ВВС.

Финансовая организация согласилась выплатить 425 млн долларов по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. Еще 204 млн долларов банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).

В сообщении нью-йоркского регулятора говорится, что 10 млрд были нелегально выведены из России с помощью "зеркальных" сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка.

Американский и британский финансовые регуляторы выяснили, что "зеркальные" транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011 по 2015 годы.

В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого - зачастую в тот же день - связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.

В эту схему были вовлечены около 12 компаний. Ни одна из сделок не имеет признаков экономической целесообразности, говорится в сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка.

Власти США считают, что у Deutsche Bank было "много возможностей" выявить и пресечь нелегальную схему, однако руководство банка этими возможностями не воспользовалось.

О сомнительных сделках, которые российские клиенты проводили через Deutsche Bank, СМИ сообщили в мае 2015 года. Летом того же года стало известно, что банк проводит внутреннюю проверку.

В декабре Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом.

В апреле 2016 года Deutsche Bank признал, что в системе внутреннего контроля за операциями, предназначенной для контроля за отмыванием денег, есть серьезные недостатки. В докладе об итогах проверки отмечалось, что аудиторы сочли выявленные проблемы критическими, писал Bloomberg.