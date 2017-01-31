Михаилу Грабовскому исполнилось 33 года 1 31.01.2017, 12:22

Михаил Грабовский

Фото: Getty Images

Сегодня, 31 января, 33-й день рождения празднует единственный белорус в НХЛ.

Михаил Грабовский — воспитанник хоккейной школы "Юность-Минск". Выступал за "Нефтехимик" (Нижнекамск, Россия), "Юность-Минск", "Динамо" (Москва, Россия), ЦСКА (Москва) "Торонто" (Канада), "Вашингтон" (США).

В составе московского клуба форвард завоевал Кубок европейских чемпионов (2006). Чемпион Беларуси (2005, 2006). Участник чемпионатов мира (2004 — в первом дивизионе, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011). Лучший хоккеист Беларуси (2009-2011). В 2004 году на драфте НХЛ выбран под общим 150-м номером командой "Монреаль Канадиенс".

Дебютировал в сильнейшей хоккейной лиге в сезоне-2006/07. С 2014 года защищает цвета "Айлендерс", пишет «Прессбол».

В настоящее время Грабовский, перенесший сотрясение мозга, не выходит на лед.