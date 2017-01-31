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Минфин РФ предложил обесценить рубль на 10%

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  • 31.01.2017, 12:23
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В российском министерстве эту меру считают необходимой для сбалансированности федерального бюджета.

Минфин России предложил обесценить рубль на 10%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты министерства, опубликованные Reuters.

Агентство опубликовало расчеты по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля при реализации с февраля "временного бюджетного правила". Из них следует, что при цене нефти в $55 за баррель расчетный равновесный курс рубля составит без конвертации сверхплановых доходов 58,05 руб./$, а при реализации правила - 64,9 руб./$.

Исходя из расчетов Минфина РФ, при цене нефти в $40 за баррель расчетный среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 руб./$ (в этом случае дефицит федерального бюджета составит 3,1% ВВП, траты резервных фондов - 1,8 трлн руб.). При текущей цене нефти в $55 за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов - 464 млрд руб. При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд руб., а курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 руб./$.

В Минфине РФ полагают, что без применений бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене нефти в $76 и выше. По расчетам министерства, текущий курсовой уровень, порядка 60 руб./$, считается невозможным. При реализации "бюджетного правила" он достигнет этого уровня при нефти около $75-80 при профиците бюджета порядка 2% ВВП и приросте за 2017 год Резервного фонда более чем на 2,3 трлн руб. Таким образом, заключает газета, заявления Минфина и ЦБ о том, что бюджетное правило "в целом" не окажет влияния на курс рубля, не соответствуют действительности.


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