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Житель Сочи выгравировал себе на зубах портреты Путина и Трампа

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  • 31.01.2017, 12:28
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Каждая коронка обошлась россиянину в тысячу евро.

Житель Сочи по имени Денис попросил стоматологов установить ему коронки на зубы с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как рассказал meduza.io стоматолог Лев Левченко, сначала художник сделал зарисовку портретов на керамике. После этого на нее нанесли стоматологическую глазурь, которой покрывают коронки. Затем заготовку запекли в стоматологической печи.

«Зачем заказал рисунок? Просто уважаю их и все. Санкции когда смягчат, в моем бизнесе и других полегче должно быть», — пояснил мужчина.

Каждая коронка обошлась Денису в тысячу евро.

Интересно, что сделает россиянин, если Трамп не снимет санкции с РФ? Неужели вырвет себе зубы?


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