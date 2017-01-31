Freedom House отнесла Беларусь к диктатурам

Freedom House отнесла Беларусь к диктатурам5
- 31.01.2017, 12:31
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Страна снова попала в число несвободных в рейтинге «Свобода в мире-2017» ведущей международной правозащитной организации Freedom House.
В докладе «Свобода в мире-2017» по итогам прошлого года Беларусь получила оценку 7 (наихудшая из возможных) по уровню соблюдения политических прав и 6 — по уровню соблюдения гражданских прав.
Всего в списке «несвободных стран» 49 государств, среди них Россия, Казахстан, Таджикистан и Азербайджан. Наихудший уровень политических прав и гражданских свобод отмечается в Сирии, Эритрее и Северной Корее.
Наилучшая обстановка в вопросах политических прав и гражданских свобод в Финляндии, Норвегии, Швеции, Канаде и Нидерландах.