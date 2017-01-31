Украинский тренер возглавит «Крумкачы»
- 31.01.2017, 13:16
В октябре прошлого года ФК «Крумкачы» остался без главного тренера.
Украинский тренер Владимир Пятенко может возглавить «Крумкачы», сообщает by.tribuna.com.
42-летний специалист уже прибыл в Минск для подписания контракта.
В минувшем сезоне чемпионата Беларуси «Крумкачы» заняли 11-е место.
В Украине Пятенко известен по работе с донецким «Металлургом».
Напомним, что в октябре 2016 года главный тренер Олег Дулуб покинул клуб «Крумкачы», перейдя в львовские «Карпаты», подписав контракт с клубом на 5 лет и став седьмым тренером клуба за год.