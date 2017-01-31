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Ученые нашли в мозгу центр влюбленности

  • 31.01.2017, 13:47

Исследователи из Северной Каролины теперь наверняка знают, как действовал Купидон.

Американским ученым удалось "высветить" в мозгу мышей небольшой кластер чувствительных к гормонам нейронов, которые отвечают за формирование интереса к представителям противоположного пола.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience (перевод – ТАСС).

"Эти нейроны в основном принимают сенсорные и гормональные сигналы и транслируют их в мотивированное социальное поведение", - рассказал глава исследования Гаррет Штубер из Медицинской школы Университета Северной Каролины. Его слова приведены в пресс-релизе вуза.

Объектом исследования стала медиальная преоптическая область гипоталамуса мозга мыши. Сперва ученые изучили сигналы, которые эта область высылает вентральной области покрышки среднего мозга, которая вырабатывает нейромедиатор дофамин и вовлечена в формирование зависимостей. Выяснилось, что принявшие эти сигналы нейроны из покрышки в большинстве своем также выражают рецепторы эстрогена и, следовательно, могут быть чувствительны к циклическим изменениям содержания гормонов, вырабатываемых яичниками мыши, так называемому циклу течки.

Затем ученые провели опыт на живых мышах. Оказалось, что стоит подопытной самке почуять запах мочи самца, в ее мозгу наблюдается значительное возбуждение нейронов медиальной преоптической области. Оно было сильнее, когда в крови самок было много эстрогена либо эстрогена в сочетании с прогестероном, что обычно бывает, когда молодая особь вступает в половозрелый возраст.

"На основе этого мы делаем предположение, что некоторые нейроны в мозгу могут специализироваться на получении социального вознаграждения в обход несоциального. На обработку социальных сигналов сильно влияют циркулирующие гормоны", - отмечает соавтор исследования Дженна Макгенри.

Оптогенетика в действии

Применив оптогенетику, то есть внедрив в мозг животных специальные каналы, которые реагируют на возбуждение светом, ученым удалось искусственно стимулировать активность нейронов медиальной преоптической области, что привело к выделению дофамина. После такого вмешательства со стороны людей, как самцы, так и самки мышей проявили больший интерес к представителям противоположного пола, чем остальные грызуны, которым ничего не стимулировали.

"В целом полученные нами данные позволяют предположить, что нейроны медиальной преоптической области помогают сформировать механизм социального влечения к потенциальному партнеру", - резюмирует Штубер.


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