закрыть
31 января 2017, вторник, 18:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Интервью с крана: «У меня маленькая пенсия, я не проживу за нее в Минске»

13
  • 31.01.2017, 13:57
  • 3,135
Фото: onliner.by

Минчанка Галина Игнатович, находясь на башенном кране, рассказала по телефону о своих требованиях.

― Чего конкретно вы добиваетесь?

― Прежде всего ― приостановления выселения. Потому что мы подали надзорную жалобу в Минский городской суд, который ранее отказал нам в приостановлении выселения. А второе ― я не хочу квартиру, хочу деньги. В нашем доме проживают 11 человек, это мой бывший муж и два моих сына с невестками и четверо их детей. Нам в качестве компенсации предлагают 150 квадратов.

Ну, они по закону все предлагают, я ничего не имею против, но я не хочу себе квартиру! Я хочу деньги, так как хочу поехать в деревню. У меня маленькая пенсия, я не проживу за нее в городе, - рассказала «Салідарнасці» Галина Игнатович, которая поднялась сегодня возле Дроздов на башенный кран, протестуя против сноса ее дома.

― А вам предлагают три квартиры, как я понял?

― Да, они предлагают только квартиры. А я лично изначально просила именно денежную компенсацию. Они меня обманули, сказали, что имеют право только на один вид компенсации: либо квартиры, либо деньги. А в законе указано, что каждый собственник имеет право, независимо от других собственников, выбрать любой вид компенсации.

Сыновья хотят квартиры, а я хочу деньги. И бывший муж тоже хочет деньги, так как у него вообще очень малая доля ― 1/6, кажется. А у меня одна треть. Но мне навязывают квартиру. Я не хочу ее! У меня маленькая пенсия: 200 рублей ― что это за деньги?! Я не проживу на них в городе.

― Не проще было взять квартиру и продать ее, как выход?

― Я буду на старости лет заниматься такими делами? Не хочу. А почему я не имею права взять деньги? Да, выход есть всегда, и видите, какой у меня выход сейчас? Потому что меня никто не хочет слушать...

В следующий момент связь неожиданно прервалась, и теперь телефон Галины Игнатович недоступен (к полудню ее сняли с крана и госпитализировали с переохлаждением, - Прим.).


Мнение

Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов
Сіла незалежнасці
Сіла незалежнасці Сяргей Законнікаў


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко