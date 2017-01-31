Интервью с крана: «У меня маленькая пенсия, я не проживу за нее в Минске» 13 31.01.2017, 13:57

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Фото: onliner.by

Минчанка Галина Игнатович, находясь на башенном кране, рассказала по телефону о своих требованиях.

― Чего конкретно вы добиваетесь?

― Прежде всего ― приостановления выселения. Потому что мы подали надзорную жалобу в Минский городской суд, который ранее отказал нам в приостановлении выселения. А второе ― я не хочу квартиру, хочу деньги. В нашем доме проживают 11 человек, это мой бывший муж и два моих сына с невестками и четверо их детей. Нам в качестве компенсации предлагают 150 квадратов.

Ну, они по закону все предлагают, я ничего не имею против, но я не хочу себе квартиру! Я хочу деньги, так как хочу поехать в деревню. У меня маленькая пенсия, я не проживу за нее в городе, - рассказала «Салідарнасці» Галина Игнатович, которая поднялась сегодня возле Дроздов на башенный кран, протестуя против сноса ее дома.

― А вам предлагают три квартиры, как я понял?

― Да, они предлагают только квартиры. А я лично изначально просила именно денежную компенсацию. Они меня обманули, сказали, что имеют право только на один вид компенсации: либо квартиры, либо деньги. А в законе указано, что каждый собственник имеет право, независимо от других собственников, выбрать любой вид компенсации.

Сыновья хотят квартиры, а я хочу деньги. И бывший муж тоже хочет деньги, так как у него вообще очень малая доля ― 1/6, кажется. А у меня одна треть. Но мне навязывают квартиру. Я не хочу ее! У меня маленькая пенсия: 200 рублей ― что это за деньги?! Я не проживу на них в городе.

― Не проще было взять квартиру и продать ее, как выход?

― Я буду на старости лет заниматься такими делами? Не хочу. А почему я не имею права взять деньги? Да, выход есть всегда, и видите, какой у меня выход сейчас? Потому что меня никто не хочет слушать...

В следующий момент связь неожиданно прервалась, и теперь телефон Галины Игнатович недоступен (к полудню ее сняли с крана и госпитализировали с переохлаждением, - Прим.).