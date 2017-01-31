Дмитрий Дашкевич: Надо просто выходить и бороться 4 31.01.2017, 14:06

1,691

ДМИТРИЙ ДАШКЕВИЧ

ФОТО: SVABODA.ORG

«Молодой фронт» своими акциями вдохновляет и призывает к действиям белорусов-пассионариев.

Об этом лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич рассказал в интервью «Радыё Свобода».

- Какая из акций «Молодого фронта» в 2016-м стала самой важной, по вашему мнению?

- Трудно сравнивать. Потому что сбор подписей за бело-красно-белый флаг - это была большая кампания, состоявшая из ряда пикетов, во время которых происходили идеологические схватки с нашими оппонентами. Копание окопов возле границы с Россией - это перформанс, в котором принимали участие всего два человека. Проводя все свои акции, мы хотели призвать к действиям белорусов-пассионариев, которые сидят в интернете и комментируют новости. Например, мы наблюдали, как несколько недель тысячи людей в интернете возмущаются граффити, посвященном российско-белорусскому дружбе. Но одного возмущения мало, я считаю. И даже не надо бросаться на амбразуру. Можно просто прийти на официальное открытие, поднять флаги - чтобы враги Беларуси видели, что люди выступают против. Если честно, я сам не ожидал, что пять-семь человек, которые пришли с флагами, заставят официальные власти свернуть все праздничные мероприятия. Я надеюсь, что наши акции и на открытии памятника Ленину, и во время выступления Соловьева будут вдохновением для других патриотов.

- А какая акция показала, что ваши идеи, идеи «Молодого фронта» поддерживаются обществом?

- Самой результативной была кампания за придание бело-красно-белому флагу статуса исторической ценности. Это был ряд пикетов, в результате которых мы собрали более 10 тысяч подписей и передали их в Министерство культуры, откуда теперь ждем ответа. В поддержку этой кампании были акции, связанные с бело-красно-белым флагом, - это и 14 мая, и 27 июля, и 25 августа, и 19 сентября. Кампания сбора подписей вместе с этими акциями показала, что можно даже в белорусских условиях выходить к обществу со своими идеями и ценностями, не дожидаясь больших электоральных кампаний, которые бывают раз в несколько лет. Мы видим, что есть поддержка. Я это сам видел, так как раздал около 50 пустых бланков разным людям. И что получилось? Кто-то возвращал бланк с одной подписью. А кто-то – с 50-ю! Например, пришел инженер и сказал, что подписались все его коллеги, он их убедил. Приходили студенты и рассказывали, как им угрожали за сбор подписей. Все это примеры того, что наши идеи имеют поддержку в обществе. Просто нужно выходить и бороться за них.

- На всех перечисленных акциях вы были центральной фигурой. А насколько важна коллективная составляющая в придумывание и проведении акций?

- Мы планируем деятельность «Молодого фронта», и акции, привязанные к историческим событиям, утверждает наш сейм. Понятно, что детально мы не озвучиваем планы заранее, потому что есть момент противостояния со спецслужбами. Другие акции, такие как открытие граффити Минск-Москва или поход против российских шовинистов на «Экспобел» - они ними не планировались, происходили стихийно. Я понимал, что надо выходить, соратники присоединялись.

- Как относится ваша жена к этим акциям?

- Естественно, она переживает, а из-за чего-то и огорчается. Особенно, когда меня били, как это было на акции 7 ноября. Если говорить о времени, то большая часть акций особенно много времени не требует. Я много работаю, стараюсь побольше времени проводить и с детьми, и с женой. Но, например, сбор подписей требовал, чтобы я ежедневно несколько часов отдавал этому делу. Это было запланировано, и Анастасия отнеслась с пониманием. У нас же и семья сложилась на почве улично-тюремных испытаний. Я очень благодарен Насте за понимание и поддержку. А вообще правильной я считаю иерархию ценностей «Бог-семья-Родина». К сожалению, часто бывает, когда люди, которые отдают себя делу Родины, совсем не занимаются семьей. А потом у патриота вырастают дети, которые по-белорусски не говорят. Спрашивается - а для чего ты этим занимался, когда твои собственные дети не продолжают твои же идеи? Поэтому я стараюсь придерживаться иерархии, которую для себя выбрал. Но не всегда получается. Бывает, грешу. Поэтому я рад, что в «Молодом фронте» есть команда, которая сейчас берет на себя больше ответственности, и много работы может делаться и без меня.