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Группа Navi выступит во втором полуфинале «Евровидения-2017»

  • 31.01.2017, 14:16
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Песню «Гісторыя майго жыцця» белорусская команда исполнит 11 мая.

Группа Navi выступит во втором полуфинале "Евровидения-2017", сообщает БелТА. Жеребьевка выступлений стран-участниц транслировалась в онлайн-режиме. Песню "Гісторыя майго жыцця" команда исполнит 11 мая.

Беларусь в 14-й раз принимает участие в самом масштабном музыкальном шоу Европы, и песня на белорусском языке прозвучит на международном конкурсе впервые. Прежде конкурсанты из Беларуси исполняли композиции на английском.

Кроме того, сегодня прошла церемония передачи символических ключей конкурса от Стокгольма Киеву. Международный конкурс песни "Евровидение-2017" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11-го, финал - 13 мая. Участие в конкурсе примут 43 страны.


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