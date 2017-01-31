В Витебске микроавтобус сбил четверых пешеходов на тротуаре 12 31.01.2017, 14:45

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Фото: паблик НЕтипичный Витебск

Микроавтобус после столкновения с легковушкой отбросило на пешеходов, которые ждали зеленого сигнала светофора.

ДТП в самом центре Витебска случилось около десяти часов утра 31 января. На площади Свободы столкнулись автомобиль «Volvo» и микроавтобус «Mercedes». После столкновения микроавтобус сбил четверых человек, которые стояли у пешеходного перехода, ожидая, когда загорится зеленый свет, сообщает kp.by.

Сбив людей, микроавтобус врезался в припаркованный на площади автомобиль «Geely». В салоне «Geely» был водитель, он видел, как одну из сбитых женщин буквально протащило ему под капот.

-Мужчину и трех женщин с места аварии забрала «Скорая», как минимум двое из них получили серьезные травмы, - рассказали в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома. – «Volvo» поворачивал с улицы Ленина налево в сторону проспекта Фрунзе, а «Mercedes» ехал прямо по той же улице с противоположной стороны. Оба водителя утверждают, что ехали на разрешающий сигнал светофора.

На месте ДТП работает ГАИ под руководством начальника управления ГАИ УВД Витебского облисполкома Владимира Назарко.