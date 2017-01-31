В фильме Учителя «Матильда» увидели призыв к «русскому майдану» 4 31.01.2017, 14:47

Противники фильма разослали кинотеатрам письма с угрозами.

Организация «Христианское государство - Святая Русь» направила в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката нового фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщает interfax.ru.

«Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будет рассмотрена как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому майдану», - говорится в письме, который организация распространила в интернете.

Авторы обещают предпринять «методы борьбы с беззаконием и безумием», и сообщают, что всего отправили почтой более тысячи писем по домашним адресам директоров кинотеатров и их юридическим адресам.

В фильме «Матильда» Алексея Учителя рассказывается о любви Николая II к балерине Матильде Кшесинской. Режиссер ранее рассказал СМИ, что в фильме соединены исторические факты и вымысел.

Глава патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) ранее в интервью «Российской газете» критически отозвался о картине после просмотра трейлера картины.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма, поскольку, по ее мнению, в картине содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. Прокуратура Петербурга еще до этого провела проверку и нарушений закона не выявила.