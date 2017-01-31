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Лукашенко просят разрешить легкоатлетам из РФ выступать от Беларуси

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  • 31.01.2017, 14:47
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Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров направил запрос белорусскому диктатору.

Он просит начать предварительные консультации о возможности выступлений российских легкоатлетов под флагом страны на международных соревнованиях.

«Принимая во внимание действующий статус «союзного государства» России и Беларуси, прошу Вас начать предварительные консультации о возможности выступления российских легкоатлетов на международных соревнованиях под флагом Республики Беларусь до момента снятия вышеуказанного запрета Международной ассоциации легкоатлетических федераций», — говорится в документе.

Национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований, а также лишить ее права проводить у себя турниры до тех пор, пока ее допинг-система не будет соответствовать правилам Всемирной допинговой организации (WADA).


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