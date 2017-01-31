Минчанку сняли с крана переодетые ОМОНовцы 13 31.01.2017, 14:59

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Фото: onliner.by

Протестующая запретила милиции подниматься на кран, поэтому ОМОН переодели в строителей.

Галину Игнатович, которая в знак протеста против сноса ее дома поднялась на строительный кран, снимали переодетые сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Об этом сообщается на сайте минской милиции.

Женщина забралась сегодня на строительный кран, протестуя против того, что ее хотят выселить. Переговоры с женщиной проводил руководитель минской милиции генерал-майор милиции Александр Барсуков через мобильный телефон. По данным милиции, женщина была против того, чтобы Барсуков поднялся на кран. Также она запретила подниматься на кран и своей невестке.

Глава минской милиции пообещал, что родственники женщины поговорят с руководством Мингорисполкома. О том, что такая встреча состоялась, родственники сообщили женщине по телефону.

Около 11 часов женщине стало плохо. Наверх к ней поднялись два сотрудника ОМОН, переодетые в форму строителей. Они, как сообщается, оказали Галине Игнатович первую медпомощь, а потом спустили ее на землю при помощи спасателей и передали бригаде скорой. Ранее СМИ сообщали, что женщину спускали на землю только работники МЧС.