закрыть
31 января 2017, вторник, 18:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Швейцарская деревня ввела собственную валюту

4
  • 31.01.2017, 15:03
  • 4,754
Фото: Swissinfo.ch

Местная денежная единица будет стоить как 10 швейцарских франков.

В швейцарской деревне Ле-Дьяблере ввели собственную валюту под названием исенау, чтобы накопить средства на новый фуникулер. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает lenta.ru.

Фонд защиты интересов Исенау, названный в честь располагающегося в горах над Ле-Дьяблере горнолыжного курорта, отчеканил 50 тысяч монет. До апреля местные магазины и рестораны будут принимать их наряду с настоящими деньгами по курсу 10 швейцарских франков (около 10 долларов) за штуку.

«Кто-то покупает сыр, стоящий 10 франков, и расплачивается 20-франковой купюрой, — объяснил владелец сырного магазина Люсьен Мореро (Lucien Morerod) — Мы спрашиваем, не хочет ли он получить в качестве сдачи монету Исенау».

Если турист решит потратить ее, ему придется сделать это в Ле-Дьяблере. Авторы затеи считают, что это окажет положительное влияние на экономику деревни.

Член Фонда Жан-Мари Шлебиц (Jean-Marie Schlaubitz) утверждает, что временная валюта «гальванизировала» местных жителей. Конечной целью акции является сбор 250 тысяч франков, которые необходимы для покупки фуникулера. Сейчас лыжники добираются до курорта на устаревшем четырехместном подъемнике, который действует с 1953 года.

В 2015-м сообщалось, что подмосковный суд запретил выпуск и оборот «колионов», самодельной валюты, которую выпустил российский фермер Михаил Шляпников для расчетов со своими покупателями.


Мнение

Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов
Сіла незалежнасці
Сіла незалежнасці Сяргей Законнікаў


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко