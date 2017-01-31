Против декрета о «тунеядцах» собрали уже более 20 тысяч подписей45
- 31.01.2017, 15:15
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Сегодня последний день сбора подписей за отмену Декрета №3.
Против декрета о «тунеядцах» собрали уже более 20 тысяч подписей.
Подводя итоги двухнедельного подписного марафона, активисты профсоюза РЭП поделились на странице в Фейсбуке несколькими цифрами:
- 91.000 человек зашли за эти дни на сайт zvarot.by, на котором собираются подписи;
- 417.000 человек увидели публикации на тему Декрета на странице в Фейсбуке;
- 1230 новых подписантов появилось у страницы Незалежны прафсаюз РЭП.
Инициатор сбора подписей Андрей Стрижак утверждает, что в первые сутки сбора подписей (16-17 января), сайт лег, не выдержав наплыва людей, которые хотели подписать обращение.
«Оглядываясь на эти сумасшедшие две недели, хочется сказать огромное спасибо вам всем, кто уже присоединился к нашему обращению и кто еще присоединится к нему.
И для тех, кто этого еще не сделал, сейчас самое время поставить подпись за отмену Декрета», - сказал активист профсоюза РЭП.