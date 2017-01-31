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Станислав Богданкевич: Без реформ Беларуси нельзя давать кредиты

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  • 31.01.2017, 15:35
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Станислав Богданкевич

И без того госдолг Беларуси за 2016 год вырос на 12,5%.

Бывший председатель Нацбанка, депутат Верховного Совета 13-го созыва Станислав Богданкевич советует сопоставить рост государственной задолженности с ростом (а точнее, падением) валового внутреннего продукта:

«Упал валовой внутренний продукт, импорт, экспорт, доходы населения, производство... А за это же время выросла внешняя задолженность. Это значит, что мы получили лишний миллиард и проели его.

Понятно, как это происходит: во-первых, нужно иметь кредиты для погашения ранее полученных кредитов, а во-вторых, кредиты на покрытие издержек производства, что растут. То есть, кредиты идут на то, чтобы создавать неликвид - продукты, не находящие сбыта на зарубежном рынке или продаются ниже себестоимости», - рассказал экс-председатель Нацбанка в интервью «Свабодзе».

Станислав Богданкевич считает, что Беларуси не нужны иностранные кредиты, если не проводится структурных преобразований в экономике, не повышается эффективность:

«Ведь для чего нам кредиты? Кредиты были бы полезны, если бы использовались для оживления экономики, для роста производства, экспорта, для роста доходов населения. А этого не происходит.

Кредиты нужны для развития. Поэтому кредиты надо было бы не государству получать, а предприятиям, хозяйствам, и вкладывать их в основные фонды, оборудование, технологии, чтобы повысить производительность труда. Сам МАЗ, сам МТЗ и другие госкомпании, по идее, должны получать их.

Кредиты полезны, но полезны не ради потребления, а ради развития. Если бы МВФ выдал нам кредит под программу развития - такой кредит был бы полезным. Но программа должна быть согласована с правительством. Если она выполняется, она ведет к росту ВВП. А если кредит получен и все делается, как делалось раньше, то только растет задолженность».


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