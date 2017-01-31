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Минчанин создал веб-сайт о том, чему учат в Гарварде, Стэнфорде, Уортоне

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  • 31.01.2017, 15:27
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Александр Ветелкин

Сайт появился в результат 10 лет исследований его основателя в сфере бизнес-образования.

Минчанин Александр Ветелкин создал в начале 2017 года сайт Knowledge Studio о том, чему учат в Гарварде, Стэнфорде, Уортоне. Об этом редакции Charter97.org сообщил сам создатель сайта.

Веб-сайт Knowledge Studio представляет собой результат 10-ти лет исследований его основателя в сфере бизнес-образования и построен в форме базы знаний, содержащей прорывные материалы о тех навыках, которые нужны современному лидеру в 21 веке: soft skills, лидерство, креативность, problem solving, критическое мышление и др. В целом же, основная цель веб-сайта — полностью изменить человека, его мышление, подходы к решению задач. Слоган веб-сайта - «учись или уходи».

Веб-сайт содержит такие разделы, как легенды и традиции, методы обучения, soft skills, лидерство, нейронауки, маркетинг, стратегия, этика, hard skills. Большинство материалов представляют собой ключевые моменты из прорывных трудов и исследований профессоров лучших бизнес-школ и учебных заведений мира: Гарвардской школы бизнеса, Стэнфордской высшей школы бизнеса, бизнес-школы «Уортон», Columbia Business School, MIT, Chicago Booth, INSEAD, Лондонской школы бизнеса, швейцарской IMD, а также Оксфорда, Кембриджа, Йеля и Принстона.

На веб-сайте представлена информация о кейсовом методе обучения, более 200 легенд и традиций, такие популярные стэнфордские курсы, как «Межличностная динамика» и «Дизайн-мышление», оригинальные методы обучения лидерству от симулятора «Эверест» до полярной экспедиции Эрнеста Шеклтона, закулисье Гарварда и Стэнфорда, в том числе, секретная секция X, последние достижения нейронаук в исследовании человеческого мозга и методов принятия решений, новейшие технологии, используемые в бизнес-образовании, и многое другое.

Веб-сайт Knowledge Studio создан на Wordpress, в его дизайне применена модная нынче концепция Material Design, для удобства пользователей веб-сайт оптимизирован под мобайл.

Аудитория веб-сайта может быть довольно обширной: сотрудники международных и отечественных компаний, стартапы, студенты, аспиранты и преподаватели вузов, исследователи, ученые, менторы, бизнес-коучи и консультанты, журналисты, банкиры, просто любознательные люди, заинтересованные в собственном развитии и желании изменить мир, сделать его чуточку лучше.


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