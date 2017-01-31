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Чиж откупился от КГБ

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  • 31.01.2017, 16:02
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Силовики сняли претензии к олигарху Юрию Чижу и его семье.

Комитет государственной безопасности снял претензии в отношении компании «Трайпл», ее руководителя Юрия Чижа, а также семьи бизнесмена, сообщает nn.by.

Например, «Трайпл» получил возможность распродавать свободные квартиры в так называемом «доме Чижа» на улице Сторожёвской, 6 в Минске. Также снят арест со всей недвижимости Чижа, в том числе с дома в Дроздах, а также резиденции в коттеджном поселке Логожеск под Логойском.

Напомним, Юрий Чиж был задержан силовиками 11 марта 2016 года. Спустя несколько дней КГБ вынес постановление о наложении ареста на имущество, принадлежащее ему и его семье.

Впоследствии был наложен арест на десятки квартир в «Доме Чижа», в том числе жилье тренера фристайлистов Николая Козеко.

По словам председателя КГБ Валерия Вакульчика, сумма нанесенного вреда составляла 240 миллиардов неденоминированных рублей (около $12 миллионов в эквиваленте).

Летом 2016 года гипермаркеты «Простор», которыми владеет Чиж, отошли под залог банкам.


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