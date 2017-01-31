закрыть
31 января 2017, вторник, 18:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Всемирный банк сравнил Россию с Руандой по качеству госуправления

7
  • 31.01.2017, 16:11
  • 2,566

Российский правящий класс живет за счет сырьевой ленты и коррупции.

Российская система госуправления не соответствует задачам развития экономики. Вся власть сконцентрирована в руках чиновников и узкой группы элит, которые живут за счет сырьевой ренты, провоцируя коррупцию, неравенство и отсталость.

К такому выводу приходят эксперты Всемирного банка в докладе "Госуправление и закон", выдержки из которого публикует газета "Коммерсант".

Как считают в ВБ, проблемы России - не уникальны по сути, но, безусловно, выделяются своим масштабом.

По уровню несоответствия госаппарата целям развития РФ находится на одном уровне с Руандой и Турцией и занимает низшую строчку среди всех рассмотренных стран.

Как и в этих двух странах, в РФ к 2015 году не осталось групп, реально влияющих на политику, кроме высших чиновников, а единственные реформы, которые реализуются, являются меритократическими - то есть производятся в пользу существующих элит.

Между тем именно наличие сдержек и противовесов в виде конкурирующих групп влияния, создающих баланс интересов, и гарантирует, как правило, качество и эффективность реформ, отмечается в исследовании.

Попытка создать множественные группы влияния за счет приватизации 1990х, целью которой декларировалось повышение эффективности госпредприятий, на деле закончилось порождением почти столь же неэффективных олигополий, а вместе с ними - и "нового класса олигархии, который сопротивляется реформам, направленным на развитие конкуренции", констатирует ВБ.

За последние 16 лет в России было принято две программы стратегического развития, но ни одна из них не была реализована на практике, в том числе из-за противодействия лоббистов всех уровней, подтверждает выводы ВБ Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.

"Имитация деятельности в большинстве случаев более комфортна для администраторов, чем реализация реальных изменений. Целевая функция исполнителей в иерархической системе часто ориентирована на то, чтобы брать на себя минимум ответственности, и минимизировать риски неудач", - говорится в докладе ЦСР, опубликованном в декабре.

Предложения лоббистов зачастую максируются под реформы, хотя у каждого шага, как правило, есть конкретный бенефициар в виде того или иного элитного клана.

"Нужно бы быть в постоянном контакте с ними, обсуждать, что приемлемо для них, что неприемлемо, на что они готовы пойти, на что не готовы. В противном случае они все заблокируют", - приводит ЦСР мнение одного из осведомленных источников.

Сокращение бюджетного пирога и нефтегазовых доходов страны приведет к дальнейшему ужесточению контроля элит над финансовыми потоками и экономикой, предупреждает директор программы "Экономическая политика" московского Центра Карнеги Андрей Мовчан.

"Мы уже видим, как этот процесс идет в нефтегазовой области через национализацию, в области внешней торговли - через консолидацию потоков за счет санкций, в области технологий - через формирование нового рынка госзаказа вокруг систем контроля и ограничения контента, в области строительства - через формирование новых списков мегапроектов", - приводит примеры Мовчан.

По его словам, дальнейший зажим конкуренции приведет к сокращению инвестиций, уходу бизнеса в тень, сжатию экономики и сокращению доходов бюджета.


Мнение

Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов
Сіла незалежнасці
Сіла незалежнасці Сяргей Законнікаў


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко