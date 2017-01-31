Всемирный банк сравнил Россию с Руандой по качеству госуправления 7 31.01.2017, 16:11

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Российский правящий класс живет за счет сырьевой ленты и коррупции.

Российская система госуправления не соответствует задачам развития экономики. Вся власть сконцентрирована в руках чиновников и узкой группы элит, которые живут за счет сырьевой ренты, провоцируя коррупцию, неравенство и отсталость.

К такому выводу приходят эксперты Всемирного банка в докладе "Госуправление и закон", выдержки из которого публикует газета "Коммерсант".

Как считают в ВБ, проблемы России - не уникальны по сути, но, безусловно, выделяются своим масштабом.

По уровню несоответствия госаппарата целям развития РФ находится на одном уровне с Руандой и Турцией и занимает низшую строчку среди всех рассмотренных стран.

Как и в этих двух странах, в РФ к 2015 году не осталось групп, реально влияющих на политику, кроме высших чиновников, а единственные реформы, которые реализуются, являются меритократическими - то есть производятся в пользу существующих элит.

Между тем именно наличие сдержек и противовесов в виде конкурирующих групп влияния, создающих баланс интересов, и гарантирует, как правило, качество и эффективность реформ, отмечается в исследовании.

Попытка создать множественные группы влияния за счет приватизации 1990х, целью которой декларировалось повышение эффективности госпредприятий, на деле закончилось порождением почти столь же неэффективных олигополий, а вместе с ними - и "нового класса олигархии, который сопротивляется реформам, направленным на развитие конкуренции", констатирует ВБ.

За последние 16 лет в России было принято две программы стратегического развития, но ни одна из них не была реализована на практике, в том числе из-за противодействия лоббистов всех уровней, подтверждает выводы ВБ Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.

"Имитация деятельности в большинстве случаев более комфортна для администраторов, чем реализация реальных изменений. Целевая функция исполнителей в иерархической системе часто ориентирована на то, чтобы брать на себя минимум ответственности, и минимизировать риски неудач", - говорится в докладе ЦСР, опубликованном в декабре.

Предложения лоббистов зачастую максируются под реформы, хотя у каждого шага, как правило, есть конкретный бенефициар в виде того или иного элитного клана.

"Нужно бы быть в постоянном контакте с ними, обсуждать, что приемлемо для них, что неприемлемо, на что они готовы пойти, на что не готовы. В противном случае они все заблокируют", - приводит ЦСР мнение одного из осведомленных источников.

Сокращение бюджетного пирога и нефтегазовых доходов страны приведет к дальнейшему ужесточению контроля элит над финансовыми потоками и экономикой, предупреждает директор программы "Экономическая политика" московского Центра Карнеги Андрей Мовчан.

"Мы уже видим, как этот процесс идет в нефтегазовой области через национализацию, в области внешней торговли - через консолидацию потоков за счет санкций, в области технологий - через формирование нового рынка госзаказа вокруг систем контроля и ограничения контента, в области строительства - через формирование новых списков мегапроектов", - приводит примеры Мовчан.

По его словам, дальнейший зажим конкуренции приведет к сокращению инвестиций, уходу бизнеса в тень, сжатию экономики и сокращению доходов бюджета.