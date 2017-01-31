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Вышел финальный трейлер мюзикла «Красавица и чудовище»

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  • 31.01.2017, 16:16
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Фильм выйдет на экраны 17 марта 2017 года.

Компания Disney выпустила новый трейлер мюзикла «Красавица и чудовище», главную роль в котором исполняет Эмма Уотсон. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Disney Movie Trailers, пишет lenta.ru.

В картине режиссера Билла Кондона также снимаются Юэн Макгрегор, Эмма Томпсон, Люк Эванс и Дэн Стивенс. Фильм выйдет на экраны 17 марта 2017 года.

Последний раз Disney экранизировала европейскую сказку «Красавица и чудовище» в 1991 году — тогда на экраны вышел одноименный мультфильм, получивший номинацию на «Оскар».


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