Чиновники снова оскандалились с поиском «тунеядцев» 9 31.01.2017, 16:52

Чериковский райисполком записал в «тунеядцы» женщину, перенесшую за год до пенсии серьезную операцию.

12 января 2017 года Лукашенко подписал декрет № 1, которым вносятся изменения в декрет № 3 от 2 апреля 2015 года «О предупреждении социального иждивенчества».

За местными органами власти закреплено право – освобождать граждан от уплаты сбора в связи с нахождением их в трудной жизненной ситуации.

Зная это, многие чериковляне обратились в комиссию Чериковского райисполкома с просьбой освободить их от уплаты сбора на финансирование государственных расходов. Но не ко всем обратившимся комиссия подошла с пониманием и индивидуально, как того требует законодательство. Так произошло и с жительницей Черикова Аллой Михайлойвной Петровой, сообщает 6tv.by.

В предпенсионный 2015 год женщина не смогла работать по причине тяжелой болезни. Она перенесла серьезную сложную операцию, о чем свидетельствуют медицинские выписки и заключения МООД. Пенсионерка и сейчас находится на излечении.

Комиссия Чериковского райиспокома вынесла решение об отказе в предоставлении гражданке Петровой льготы по уплате сбора за 2015 год ввиду отсутствия достаточных оснований.

«Так зачем тогда такие комиссии, которым дано государством право рассматривать вопросы, подходя индивидуально, конкретно к каждому человеку и учитывать его особенности тяжелых жизненных моментов? – говорит Алла Михайловна. – Неужели в нашем государстве больной онкологией должен считаться «тунеядцем» или его можно сравнить с тем, у кого ОРВИ? Видимо, комиссии на это наплевать. Меня даже не соизволили пригласить на комиссию, без моего присутствия вынесли решение. С бездушием, черствостью, ханжеством, нежеланием (либо нехотением) помочь мне в тяжелой жизненной ситуации. Вот с чем я столкнулась, обратившись в местную власть. Для них цифра «183» стала зомбирующей, чтобы как-то вырвать этот сбор. Зачем мне тогда нужно было работать 35 лет и участвовать в финансировании госрасходов, если в 54 года меня приравняли к тунеядцам, и это при установлении государством социального стажа 15,5 лет (Закон о занятости населения, ст. 22,24). А мне государство приклеило ярлык тунеядца. Я внесла свой вклад в финансирование государства. Более чем в 2 раза мой трудовой стаж превысил продолжительность минимального стажа, установленного государством по выходу на пенсию в полном объеме отчисленных налогов. Разве это не основание? Возможно ли такое, чтобы один год «неучастия» в финансировании госрасходов перечеркнул всю мою трудовую деятельность на протяжении 35 лет? Разве я меньше участвовала в финансировании госрасходов, чем те граждане, которые до выхода на пенсию имеют минимальный стаж 15-16 лет, но отработали 2015 год?

Считаю, что комиссия Чериковского райисполкома не сделала полный анализ, а сослалась только на период моей нетрудоспособности, что совсем неверно при индивидуальном подходе к конкретному человеку. Решение комиссии меня, как гражданина, как личность, унизило и оскорбило. У меня нет доверительного отношения к местным органам власти».

Поэтому чериковлянка Петрова обратилась к председателю Могилевского облисполкома В.В. Доманевскому, надеясь на пересмотр решения комиссии Чериковского райисполкома от 16.12. 2016 г. № 24 -26 на основе социальной справедливости.