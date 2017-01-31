закрыть
31 января 2017, вторник, 18:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Алина Талай: «Важно донести детям, что белорусский язык надо знать»

3
  • 31.01.2017, 16:57
Алина Талай

Белорусская легкоатлетка Алина Талай рассказала о своем участии в различных социальных проектах.

Интервью со спортсменкой публикует Прессбол.

– Многие спортсмены рано или поздно приходят к занятию бизнесом – открывают рестораны, линии одежды, парфюма. Вы планируете нечто подобное в будущем?

– Тяжело планировать, когда не знаешь, где будешь через полгода. Приезжаешь в новое место, там начинается другая жизнь, все силы и энергию нужно бросить туда. Конечно, хотелось бы иметь что-то за пределами спорта. Пока никаких глобальных идей нет, но, надеюсь, однажды они придут.

– Тем не менее, сейчас вы активно участвуете в различных социальных проектах. В частности, «Чытаем па-беларуску з velcom». Осенью вы участвовали в проведении уроков белорусского языка в школах Пинска. Как впечатления?

– Огромный эмоциональный заряд от общения с детьми! Это был большой позитивный день. Юрий Жигамонт, который выступает как учитель, и вся остальная компания, умнейшие дети — все они оставили колоссальные впечатления на пару следующих недель. Считаю, что такой проект очень нужен и важен. Конечно, белорусский язык и литературу преподают в школе. Но детям ведь интересно пообщаться с кем-то помимо учителя, кто этим увлечен, кто постарше. Возможно, кто-то из ребят видел «Падарожжа дылетанта». Лично для меня знакомство с Юрием Жигамонтом стало большим событием, он один из вдохновителей моего интереса к белорусской истории и литературе в школьные годы. Думаю, это важно – донести детям, что белорусский язык – живой, что важно его знать и понимать, – сказала Талай.


Мнение

Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов
Сіла незалежнасці
Сіла незалежнасці Сяргей Законнікаў


Интервью

Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко