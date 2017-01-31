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Активисты просят власти ввести новые налоги

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  • 31.01.2017, 17:29

Предлагается ввести налоги на воздух и интеллект.

Активисты инициативы «Альтернатива» провели в переходе станции метро «Площадь Якуба Коласа» антиналоговый пикет. Несколько человек вывесили плакаты с возможными новыми налогами, которые «нужно ввести в Беларуси». Такими действиями активисты привлекают внимание и протестуют против действия в Беларуси декрета «о тунеядцах», пишет nn.by.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».


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