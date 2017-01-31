Мэр Стокгольма вручила Кличко ключи от «Евровидения» 31.01.2017, 17:39

Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что музыкальный конкурс в столице Украины пройдет на высшем уровне.

31 января президент городского совета Стокгольма Ева-Луиза Эрландссон Слорак вручила мэру Киева Виталию Кличко символические ключи от международного песенного конкурса «Евровидение», официальная церемония транслировалась на канале конкурса в YouTube, сообщает gordonua.com.

«Наши поздравления. Я надеюсь, что песенный конкурс «Евровидение 2017» будет у вас успешным. Удачи», – сказала президент городского совета Стокгольма.

Кличко отметил, что Киев «с нетерпением ждет» проведения «Евровидения» и готовится к нему. «Конкурс будет проходить на самом высоком уровне», – подчеркнул он.

Мэр Киева добавил, что столица готова перенять «этот факел». «В мае наш город станет столицей музыки в Европе, и мы очень рады этому», – сказал он.

Сегодня также прошла жеребьевка стран-участниц конкурса, и было определено, какие страны будут выступать в первом полуфинале, а какие – во втором.

Украина получила право на проведение «Евровидения 2017» после победы Джамалы с песней «1944» на конкурсе 2016 года. Конкурс пройдет в Международном выставочном центре Киева.

Власти города прогнозируют, что на «Евровидение» в Украину приедет около 20 тыс. иностранцев.