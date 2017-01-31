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«Интерфакс» сообщил о связях арестованных офицеров ФСБ с ЦРУ

  • 31.01.2017, 17:46
Фото: РИА «Новости»

В России предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о госизмене.

Арестованные по делу о госизмене сотрудники Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению США (ЦРУ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Начальник отдела ЦИБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ», — рассказал один из собеседников агентства.

По его сведениям, обвинения предъявлены четырем фигурантам дела, но еще до восьми человек проходят по делу в качестве соучастников. Они, по словам источника агентства, «могут отделаться статусом свидетеля».

Другой источник рассказал, что «каждый из фигурантов занимался своим делом». Кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами, пояснил он. «И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались», — отметил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что главным «в этой цепочке» был не старший по должности и званию.


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