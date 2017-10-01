Олег Сенцов: Россия окончательно увязла в своем тупике 1.10.2017, 8:59

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Олег Сенцов

Фото: RFE/RL

А Украина, хоть и медленно, но все-таки идет в нужном направлении

Осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов, чье местонахождение до сегодняшнего дня было неизвестно, прислал письмо из СИЗО Тюмени. Он считает, что его этапируют в самую северную колонию строгого режима в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, известную своими суровыми условиями содержания. Письмо на сайте движения "Открытая Россия" обнародовала правозащитница Зоя Светова.

"У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ. А там только одно место для отбывания наказания – это легендарные Харпы. Как там было и как там есть, я думаю, что ты знаешь лучше меня. Ничего хорошего от этой командировки не жду. Тем более, проехав иркутский и омский централы, имею себе некоторое представление о том, как бывает плохо и не только по рассказам. Физически меня, конечно, никто не трогает, но ты прекрасно понимаешь, что эта система может извращенно наказывать и издеваться, не применяя грубую силу", – написал Сенцов.

Режиссер отметил, что ни депрессией, ни "спадом духа" не страдает.

"Якутский оперотдел... за этот год мне выдал на руки две открытки: одну на Новый год и вторую – на день рождения. Зато перед отъездом вернул не только коробку со старыми письмами, которые хранились все эти полтора года у них, но и под сотню новых, которые они собирали в течение года и только теперь решили отдать своих бумажных заложников", – сообщил украинец.

Сенцов заявил, что знает об акции Pussy Riot на озере Сайсары и о звонке министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

"Кстати, о добрых поступках, которые приводят к не всегда хорошим результатам. Климкин пытался до меня дозвониться на мой день рождения в июле, и приезжали Pussy Riot с Алехиной (участница Pussy Riot Марина Алехина – ред.) в Якутск меня поддержать. Это очень здорово! Но вместо звонка мне дали очередное ШИЗО (четвертое или пятое даже), а потом вообще вывезли в более жесткое место – Харп... Это вовсе не значит, что не надо ничего делать", – убежден Сенцов.

Он рассказал, что читает книги, в том числе на английском языке, правит свои сценарии и занимается спортом.

"Следил, конечно, по мере возможностей за событиями в Украине и России. Ну ничего хорошего сказать не могу – отсюда плохо видно, возможно. Украина тяжко, но все-таки как-то царапается в нужном направлении, Россия окончательно увязла в своем тупике, и что делать дальше никто не в курсе", – резюмировал Сенцов.

В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо местных проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Александр Кольченко и Сенцов. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам.

14 июня 2016 года Афанасьева и еще одного украинца, Юрия Солошенко, обменяли на двух граждан Украины, подозреваемых в сепаратизме и государственной измене.

9 сентября 2017 года украинца перевели в Иркутск из Якутска. 12 сентября представитель Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области заявил, что Сенцова этапировали в Челябинск. 23 сентября адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что не знает его местонахождения.