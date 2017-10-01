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На Мэрилина Мэнсона упали гигантские пистолеты

  • 1.10.2017, 9:17
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Фото: Alexandr Kulikov

В Нью-Йорке певец пробовал взобраться на декорацию.

Американский певец Мэрилин Мэнсон был госпитализирован в Нью-Йорке после того, как на него упала декорация во время выступления. Об этом сообщил официальный представитель артиста, пишет издание Variety (перевод – rbc.ru).

«Мэнсон был травмирован в конце потрясающего шоу в Нью-Йорке. Он был госпитализирован в местной больнице», — сказал собеседник издания.

Инцидент произошел во время исполнения Мэнсоном кавер-версии песни Eurythmics «Sweet Dreams (Are Made of This). В центре сцены стояла декорация в виде двух больших скрещенных пистолетов, на которые артист начал взбираться. Конструкция пошатнулась, Мэнсон упал на спину, а потом на него обвалилась декорация. Музыканты продолжали играть, пока не заметили, что певец не встает.

Фото: страница elbazzica в instagramm

Издание Billbord опубликовало видео произошедшего. Декорация упала на певца после двух минут исполнения композиции.

Как отмечает издание, был выключен свет, а сотрудники сцены накрыли упавшую декорацию тканью. Потом снова был включен свет, и представители певца заявили, что концерт отменяется «из-за травмы» Мэнсона. По словам источника Variety с певцом «все будет нормально». Официальный комментариев о состоянии Мэнсона нет.

Мэрилин Мэнсон и его группа два дня назад начали тур «Heaven Upside Down» в штате Мэриленд. Планировалось, что он должен был продолжаться до конца октября. Пока не ясно будут ли какие-то изменения в расписании концертов после инцидента. Новый, десятый студийный альбом Heaven Upside Down выйдет в 2 октября 2017 года.


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