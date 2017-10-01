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Анджей Дуда: Настоящее объединение Европы еще перед нами

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  • 1.10.2017, 9:48
Анджей Дуда

Центральная и Восточная Европа будут играть более значимую роль в ЕС.

Президент Польши Анджей Дуда выступил на открытии учебного года в Колледже Европы в Натолине (Варшава), сообщает «Радио Польша».

«Настоящее объединение Европы в структурах Евросоюза еще перед нами», - отметил глава Польши в своем выступлении.

Анджей Дуда подчеркнул, что не все страны Восточной и Центральной Европы входят в европейское сообщество. Он выразил сомнения по поводу того, что разделение континента времен холодной войны было сознательно пересмотрено европейским сообществом.

«Не забывает ли общая интеллектуальная, общественная и политическая история Европы о достижениях нашего региона? Не должна ли объединенная Европа в большей степени использовать потенциал, инициативы и энергию граждан стран Центральной Европы? К сожалению, по-прежнему живы многие стереотипы и ложные представления о странах этого региона. Эти стереотипы очень сложно победить, в особенности, во времена кризиса», - сказал он.

Анджей Дуда подчеркнул, что с момента вступления Польши в Евросоюз прошло 13 лет. По его мнению, это было переломное событие, поскольку перестало существовать разделение Старого континента на западную и восточную части.

Напомним, что Колледж Европы был создан в Бельгии в 1949 году. В 1992 году возник второй кампус – в варшавском Натолине. Это было первое европейское образовательное учреждение в Центральной и Восточной Европе.


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